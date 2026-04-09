El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia impuso una sanción al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Ángel Castillo Pacheco, por desacatar una orden de tutela. El representante legal de la alma mater deberá cumplir tres día de arresto y pagar una multa de tres salarios mínimo mensual legal.

En esta ocasión, se determinó que la institución incumplió el fallo de tutela del 24 de febrero de 2026 que protegía los derechos al debido proceso, trabajo y mínimo vital del antiguo jefe de Talento Humano, Salomón Elías Mejía Sánchez.

“La orden protectora de los derechos fundamentales de Salomón Elías Mejía Sánchez consistía en proteger los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y debido proceso, conculcados por la entidad accionada Universidad del Atlántico, al desvincular del cargo que venía desempeñando el hoy accionante”, se lee en el documento.

Aunque la Universidad argumentó haber iniciado un proceso administrativo, el juez concluyó que no acató la orden de manera efectiva, pues no restableció directamente los derechos del accionante al reincorporarlo provisionalmente a la institución.

De esta forma, el juzgado aseguró que se encuentra demostrada la responsabilidad del rector temporal en el incumplimiento de la orden judicial.

“Se concluye que la entidad accionada ha incumplido en el caso que nos ocupa la orden tutelar, pues no la ha materializado, muy a pesar de haber sido concedido el amparo mediante sentencia de fecha 24 de febrero de 2026, sin encontrar el despacho justificación a su actuar”, se lee en uno de los apartes del documento conocido por EL HERALDO.

En ese orden de ideas, la mencionada tutela fue presentada por una presunta vulneración a los derechos de debido proceso, trabajo y al mínimo vital.

Cabe resaltar que esta es la segunda sanción en este sentido que se emite en este rector, teniendo en cuenta que esta semana se le impuso una primera orden de arresto por el desacato de un fallo de tutela que ordenaba el reintegro de Álvaro González al cargo de vicerrector de Bienestar Universitario.