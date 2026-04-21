Por estos días en Valledupar no se habla ni se escucha otra cosa que no sea Festival Vallenato. Las calles de la capital del Cesar se muestran coloridas y alegres, esperando la máxima fiesta de la caja, la guacharaca y el acordeón, para hacer sonar las más hermosas canciones que tiene este género musical y que para muchos expertos en el tema son poesía.

Precisamente en una de estas calles ancladas en el Centro Histórico y que además está junto a la plaza Alfonso López, donde sonaron los acordeones del primer Festival Vallenato en 1968, un artista urbano experto en grafitis y oriundo de Bogotá, escogió un muro en la calle 6 con carrera 16, para con su arte dibujar el rostro de Rafael Orozco, quien junto a Israel Romero y el Binomio de Oro, son los homenajeados este año.

Se trata de Edison Rodríguez quien llegó a la capital del Cesar, contratado por empresarios para realizar varios murales, pero al recorrer a Valledupar y ser seguidor de las canciones de Rafael Orozco, se le ocurrió que debía regalarle algo a la ciudad, y que más que uno de sus murales.

Este artista contó que el propietario del muro y los residentes del sector, que es el barrio Centro, no dudaron en darle el permiso e inmediatamente no dudo en empezar a pintar el rostro del intérprete de: ‘Dime Pajarito’, ‘Momentos de Amor’, ‘Solo para Ti’, ‘La Separación’, y otras tantas que quedaron inmortalizadas en su voz.

Milagro Sanchez Florez

Edison contó que en esta oportunidad usó la técnica de espiral que consiste en la combinación del grafiti con el muralismo, utilizando pintura en aerosol y vinilos. Aún el muro no está del 100 % terminado, pero ya no pasa desapercibido porque es tan perfecto que ya más de uno se detiene a verlo e incluso tomarse una fotografía.

“Esta es una obra en homenaje a Rafael Orozco, me inspiró la música de él desde pequeño lo escuchaba. Este arte lo aprendí desde muy niño, a los 8 años y a los 16 ya me le escapaba a mi mamá para pintar las calles de mi ciudad Bogotá. Este es el primer artista vallenato que hago y es un regalo para la ciudad”, relató este artista urbano.

Para iniciar la obra realiza primero un boceto en su Tablet y luego basta con mirarlo para plasmarlo en el muro.

“Me voy guiando en un boceto desde mi Tablet y me especializo en rostros y no es tan difícil para mí, llevo 16 años en este arte y vivo de esto, he recorrido casi todas las ciudades del país y mi sueño es que mis obras puedan conocerse en todas partes del mundo donde sea posible”, expresó Edison Rodríguez.

Además de Rafael Orozco también ha pintado a Willy Colón, Héctor Lavoe, Shakira y al futbolista Lucho Díaz, todos estos en Bogotá.

Este año el Festival Vallenato inicia el 29 de abril al 2 de mayo, sin embargo, desde el sábado 25 de abril inician las actividades con el desfile de Jeep Willys Parranderos, que parte desde glorieta La Pilonera Mayor, recorrerá gran parte de la ciudad y regresa al punto de salida.