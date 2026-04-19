Por cuarta vez las mujeres pacientes de cáncer de mama participarán en el desfile de Piloneras del Festival de la Leyenda Vallenata. Para ello ya se alistan las polleras y el bongo en cada ensayo, cargado de entusiasmo y dedicación para brindar la mejor coreografía de ‘El Pilón Rosa’.

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Esta idea nació en 2022, por parte de Jina Rocha de Araújo, sobreviviente de cáncer de mama y que logró cristalizarse en el año 2023 a través de la Fundación Madrina Rosa, liderada por Paola Maestre Castro, un colectivo sin ánimo de lucro que agrupa a un poco más de cien mujeres pacientes de cáncer de seno, quienes son arropadas con amor y solidaridad.

La comparsa está integrada por pacientes de cáncer de mama en tratamiento activo, otro tanto de sobrevivientes de la enfermedad, además de voluntarios y familiares que se han sumado a esta poderosa causa, que pretende mandar el mensaje de prevención y autocuidado contra el cáncer de mama, el primero en incidencia en Colombia.

Cortesía de la comparsa 'El Pilón Rosa'

En cada versión nuevas pacientes tienen la oportunidad de bailar el pilón y cumplir un sueño albergado en sus corazones, ellas valientes y resilientes integran la comparsa al lado de otras que fiel a su alegría danzan todos los años.

Ni el cansancio ni las secuelas de la enfermedad logran apagar ese ímpetu de las mujeres por vivir la experiencia que muchas describen como única y espectacular. No es la excepción el compromiso de este año, por lo que en paralelo a los ensayos se trabaja arduamente en la recaudación de recursos para el Pilón con actividades de carácter benéfico.

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En este 2026 se suma al Pilón Rosa el voluntariado Sueños de Amor del municipio de Fundación, Magdalena, integrado por un grupo de mujeres que trabaja en distintas causas sociales enfocadas a la lucha contra el cáncer, quienes harán parte activa de la comparsa. La vinculación del comité marca la expansión del Pilón Rosa en el desfile de Piloneras en Valledupar.