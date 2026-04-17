Para la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata, que este año va del 29 de abril al 2 de mayo, la Alcaldía de Valledupar expidió el Decreto 0277, con el propósito de declarar días cívicos a fin de que la ciudadanía pueda disfrutar con tranquilidad esta fiesta folclórica.

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La medida indica que los días cívicos serán el 29 y 30 de abril que corresponden a los días hábiles, durante los cuales se inicia y se desarrolla la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Es de recordar qué es este evento de la caja, guacharaca y el acordeón en esta ocasión es en homenaje al Rafael Orozco e Israel Romero junto con el Binomio de Oro de América, para lo cual durante una semana en la capital del Cesar, se desarrollarán diferentes eventos.

Entre los más representativos están los concursos de acordeón que van desde la categoría infantil hasta la profesional, piqueria infantil y mayores, canción inédita, acordeón aficionado, el concurso los niños pintan el festival, desfile de willys parranderos y el tradicional desfile de piloneras y piloneritos. Los escenarios escogidos tradicionalmente son: la plaza Alfonso López, el parque Los Algarrobillos, el Centro Recreacional la Pedregosa, la Feria Ganadera y el parque Consuelo Araujonoguera.

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Así las cosas, la ciudad ultima detalles para recibir a los visitantes y propios para estos días de fiesta.