Un restaurante en la calle 7A con 19 B, del barrio La Esperanza, de Valledupar, fue el escenario de un nuevo hecho violento, la tarde de ayer. A este lugar donde funciona un restaurante de razón social ‘Shaddai’, llegaron dos sicarios motorizados y abrieron fuego contra un hombre que se encontraba en una de las mesas, quien resultó ser el propietario del lugar.

La víctima fue identificada como Óscar Eduardo Alvarado Alvino, quien quedó tirado en el piso, mientras que sus familiares trataban de ayudarlo y de manera desesperada pedían auxilio. A los pocos minutos llegó una ambulancia que trasladó a este hombre a la Clínica Erasmo, donde ingresó sin signos vitales. Su cuerpo recibió impactos de bala en el abdomen y tórax.

En este mismo hecho resultó herido Luilmedes Antonio Díaz Medina, de 43 años, al parecer, cliente del restaurante y fue alcanzado por disparos. Inicialmente esta persona pudo movilizarse por sí mismo hasta una patrulla de la Policía Metropolitana que atendió el caso y trasladó a la misma clínica en mención, sin embargo, su estado de salud se complicó y permanece bajo pronóstico reservado.

Según las autoridades, los testigos de los hechos indicaron que uno de los sicarios se bajó de la motocicleta y disparó sin mediar palabras.

Asimismo que de manera preliminar han iniciado las investigaciones para esclarecer este hecho de sangre y dar con el paradero de los responsables, para ello realizan entrevistas a testigos y familiares, indagan sí hay cámaras de seguridad y recolección de información general.