Alessandro Massimo Berkemeijer, 32 años, habría llegado a Valledupar procedente de Barranquilla, al parecer, para negociar la compra de un vehículo. Su arribo a la capital del Cesar lo hizo el pasado 15 de mayo, sin embargo, el pasado domingo 24 fue encontrado en muy malas condiciones en la vía que conduce a la vereda Las Casitas.

Leer también: Entre canciones y anécdotas Valledupar recordó a Diomedes Díaz en el aniversario de su natalicio

Importante: Entre canciones y anécdotas Valledupar recordó a Diomedes Díaz en el aniversario de su natalicio

Los primeros en auxiliarlos fueron uniformados de la Policía Nacional, quienes a bordo de una camioneta de la institución lo trasladaron a la Clínica Alta Complejidad, donde murió horas después, producto de siete impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Inicialmente estuvo sin identificar, no obstante, las autoridades y la clínica logró contactar a un familiar, que indicó de quién se trataba y los motivos que tuvo para viajar a Valledupar. Según esta persona, Massimo Berkemijer se dedicaba a la compra y venta de automóviles y todo tipo de vehículos.

“La víctima presentó varias heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades de la SIJIN, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias y móviles de este hecho”, indicó el reporte de las autoridades.

Asimismo , el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, indicó que las investigaciones son adelantadas por la Sijín, y que la información hasta el momento es suministrada por el familiar del occiso quien aportó los nombres, sin que esté plenamente identificado.

“Son temas que se reservan para no torpedear la investigación, se está haciendo lo necesario para que este hecho sea esclarecido”, manifestó el oficial.

Es de indicar que en Valledupar se han registrado 57 asesinatos en lo corrido de este 2026.