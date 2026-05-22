Por estos días en Valledupar y poblaciones cercanas los cortes de energía y las fluctuaciones del servicio, han alterado la ‘paciencia’ de la ciudadanía que ha recurrido a realizar plantones, cierres de vías, considerándose vías de hecho. Sus argumentos radican que ante las altas temperaturas, la suspensión de la electricidad vulnera su normal desarrollo y realización de actividades cotidianas y principalmente en los quehaceres en el hogar.

Le puede interesar: Incautan 740 kilos de marihuana en la vía Riohacha-Palomino

Por ello, los habitantes del municipio han cuestionado las gestiones del alcalde Ernesto Orozco, solicitando mayores exigencias a la empresa Afinia. Las quejas no solo son en contra de la electrificadora, sino también a Emdupar y Aseo del Norte, considerando que la ciudad colapsa por la mala prestación de los servicios públicos.

Ante esta situación, Afinia convocó a una rueda de prensa en la cual indicó que los cortes de energía continuarán.

Vea aquí: En Sucre inició la reglamentación de los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios

Según la empresa, las altas temperaturas que se vienen registrando en la región Caribe han incrementado la demanda de energía en la capital del Cesar, generando sobrecalentamientos en la infraestructura eléctrica, situación que ha provocado sobrecargas en algunos sectores de la ciudad.

Por ello, avanzan en acciones técnicas y operativas para poner en funcionamiento la Subestación Nueva Guatapurí, un proyecto liderado por el Gobierno nacional que permitirá fortalecer la capacidad energética y mejorar la calidad del servicio.

Lea también: Privados de la libertad en el Cesar que ya han sido condenados podrían ser trasladados a otros departamentos

Jorge Rivero, jefe de la Territorial Cesar de Afinia, anunció que la subestación Nueva Guatapurí será energizada la primera semana de junio, lo que permitirá normalizar inicialmente cuatro de los ocho circuitos proyectados.

La Subestación Nueva Guatapurí es considerada una obra clave para el crecimiento energético de Valledupar y del Cesar, teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico, comercial e industrial que viene registrando la región.

Le sugerimos: La ANT dispuso de 3.515 hectáreas para la producción agrícola de Córdoba

Por su parte, el alcalde Ernesto Orozco, manifestó que: “Estamos recogiendo el sentir de la ciudadanía, tenemos inconvenientes en la prestación de los servicios públicos como energía, agua y aseo, que se convierten en un punto de partida para alterar el orden público y se generan bloqueos en vías de la ciudad y corregimientos. Las empresas tienen la obligación para mejorar la prestación de los servicios y atender el malestar que hoy nos trasladan los ciudadanos, especialmente por las interrupciones de energía registradas en los últimos días”.

En la reunión, Emdupar se comprometió en fortalecer el servicio de acueducto y alcantarillado, mientras que Aseo del Norte revisará las frecuencias de recolección de residuos sólidos.