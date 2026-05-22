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Por:  Milagro Sanchez Florez

Desde este 22 de mayo y hasta el día 24 de este mismo mes, Camacol, capítulo Cesar, estará realizando en Valledupar la Vitrina Inmobiliaria, reuniendo a las principales constructoras del departamento y más de 1.700 oportunidades de vivienda para los valduparenses.

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La oferta estará disponible en el Centro Comercial Guatapurí Plaza, a partir de las 8:00 de la mañana. Cada día ofrecerán apartamentos, casas, proyectos VIS y NO VIS, lotes campestres y opciones de inversión en diferentes sectores del municipio.

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La feria llega en un momento clave para la ciudad, donde el déficit habitacional ronda el 49 %, reflejando que miles de familias aún viven en arriendo y buscan oportunidades reales para acceder a vivienda propia.

Camacol

Además de conocer proyectos inmobiliarios, los asistentes podrán recibir asesoría sobre subsidios complementarios, créditos hipotecarios y alternativas de financiación, incluyendo opciones de hasta el 100 % del valor del inmueble, según el perfil del comprador y las condiciones de las entidades financieras participantes.

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“La Vitrina Inmobiliaria será un espacio para informarse, comparar opciones y tomar decisiones con tranquilidad. Queremos que la gente vuelva a creer que sí puede lograr tener casa propia”, expresó Hernán Araújo Ariza, gerente de Camacol Cesar.