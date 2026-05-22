El legendario merenguero Wilfrido Vargas vuelve a dejar su huella en la música latina con el lanzamiento oficial, este viernes 22 de mayo, de su nuevo álbum “Wilfrido es Wilfrido”, ya disponible en todas las plataformas digitales.

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La producción llega en un momento histórico para el artista, quien celebra más de 50 años de trayectoria llevando el merengue a escenarios de Estados Unidos, América Latina, Europa y otras partes del mundo, consolidándose como uno de los más grandes embajadores del ritmo dominicano.

El disco, compuesto por 17 temas, representa una propuesta musical innovadora en la que Wilfrido Vargas explora nuevas sonoridades sin perder la esencia que lo convirtió en una figura emblemática del género tropical.

En esta producción, el maestro fusiona el merengue con estilos como música regional mexicana, urbana, funk brasileño, bachata, son, chachachá, pambiche y kompa haitiano, creando una experiencia sonora moderna y diversa.

El álbum incluye composiciones del propio artista, así como colaboraciones de reconocidos autores y productores como Rudy Ventura, Lessing Kerguelen, Ricardo Bautista y David Melek . También presenta adaptaciones de obras de figuras históricas como Juan Lockward, Bilo Henríquez y Manuel M. Ponce.

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Como primer corte promocional del álbum destaca “La Copa Arriba”, una vibrante fusión tropical y urbana que reúne a grandes exponentes del merengue, incluyendo una de las últimas grabaciones del inolvidable Johnny Ventura.

La canción también cuenta con las participaciones de Fernando Villalona, Eddy Herrera y Rafa Rosario (Hnos Rosario), logrando una combinación de generaciones y estilos que rinde homenaje a la evolución del merengue.

Escrita por Rudy Ventura y producida por Lessing Kerguelen junto al propio Ventura, la canción se perfila como uno de los grandes éxitos tropicales del año.

Los demás temas que forman parte del álbum son: “Me huele a café”, “Completamente loco”; “Merengue que aloca”, “Eternamente Rubby”; “Altamira”, “El cuchicheo”; “Yo quiero contigo”, “Yo sin ti”; “El bebé”, “Mi conuco”; “Pa’ lante”, “Quisqueya”; “Santiago”, “Merengue bueno”; “Las mañanitas” y “Juanita Morel”.

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Con este lanzamiento, Wilfrido Vargas reafirma su capacidad de reinventarse y mantenerse vigente en una industria musical en constante transformación, demostrando que su legado continúa más fuerte que nunca.