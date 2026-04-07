El merenguero dominicano Wilfrido Vargas lanzó este martes en las plataformas digitales ‘Eternamente Rubby’, un homenaje póstumo a su compatriota y también merenguero Rubby Pérez, quien falleció el 8 de abril del año pasado tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

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Conmovido por la ausencia y el peso de una pérdida que aún estremece al país, Vargas confesó, a través de un comunicado, que el tiempo fue necesario para transformar el dolor en homenaje.

“Quise esperar un tiempo por respeto al dolor que sentimos todos, la familia, el pueblo y quienes quisimos y compartimos con Rubby Pérez sus sueños y anhelos”, expresó el experimentado músico en cuya orquesta el malogrado artista dio sus primeros pasos.

Un año después la herida aún no cierra en la memoria colectiva dominicana, pero la música vuelve a convertirse en refugio, homenaje y conciencia, expuso Vargas, autor de éxitos como ‘El africano’, ‘El baile del perrito’ o ‘Volveré’, en la voz de Pérez.

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Pérez fue una de las 236 víctimas mortales del desplome del techo de la discoteca Jet Set, hasta entonces uno de los centros de diversión más populares de la capital dominicana.

Vargas consideró que la música vuelve a ser el lenguaje para honrar la memoria.

“Por eso hoy, un año después de su triste partida, hemos decidido rendirle este humilde homenaje”, afirmó el también cantante.

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El lanzamiento de ‘Eternamente Rubby’ no es solo una canción. Es una carta abierta al alma de un país, agregó.

Vargas evoca la esencia de quien describe como “hermano de vida y de música”, exaltando la disciplina férrea, el talento sin fisuras y esa potencia vocal que convirtió a Rubby Pérez en una de las figuras más imponentes del merengue.

Este tributo apuesta no solo a recordar al artista, sino a reconectar emocionalmente con su legado, buscando que las nuevas generaciones descubran la grandeza de Rubby Pérez, mientras quienes crecieron con su música encuentran un espacio para sanar.

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“Hoy”, apostilló Vagas, “a un año de su partida, la voz de Rubby Pérez vuelve a escucharse, no desde un escenario, sino desde el corazón de su gente. Y en ese eco, el país recuerda que hay artistas que no mueren, sino que se convierten en eternidad”.