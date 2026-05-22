Las fanáticas del K-Pop están felices. Las superestrellas globales Stray Kids anunciaron hoy una serie de presentaciones especiales en América Latina este septiembre bajo el título ‘STRAYCITY’.

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El grupo visitará Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México (México), con el apoyo de NEXZ, Bad Milk, Kei Linch, K4OS, Cocho, Andrés Obregón y RENEE, con un lineup que varía según la ciudad.

Los shows contarán con la producción de festival del grupo, creando una experiencia inmersiva y de alta energía para los fans. En Bogotá los veremos, por primera vez, el 9 de septiembre en Vive Claro Distrito Cultural.

Los próximos shows de ‘STRAYCITY’ ofrecen a los fans de Stray Kids, conocidos como STAY, una nueva forma de vivir las presentaciones en vivo del grupo. Diseñados como un espacio compartido de música, energía y expresión personal, ‘STRAYCITY’ invita a los fans a descubrir una faceta diferente de sí mismos y moverse libremente dentro de la experiencia, generando expectativa sobre cuál será la próxima “CITY” a la que Stray Kids hará “STRAY”.

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Estas fechas se suman a la presentación estelar previamente anunciada de Stray Kids en Rock in Rio el viernes 11 de septiembre, donde harán historia como el primer acto de K-pop en encabezar el festival y el primero en actuar en el evento. El grupo también encabezará The Governors Ball Music Festival en Nueva York el sábado 6 de junio.

Estos hitos siguen a sus presentaciones estelares en BST Hyde Park en Londres y Lollapalooza en Chicago en 2024, así como su gira mundial récord Stray Kids World Tour <dominATE>, que abarcó 56 shows en 35 regiones. La gira culminó con su primer concierto en estadio en Corea, en el Incheon Asiad Main Stadium el otoño pasado, consolidando a Stray Kids como el acto de K-Pop con mayor desempeño en vivo en el mundo.

Lanzado el 21 de noviembre de 2025 a través de JYP Entertainment y Republic Records, el más reciente proyecto de Stray Kids, SKZ IT TAPE ‘DO IT’, marcó otro hito importante en su carrera. Con el proyecto debutando en el #1 del Billboard 200, Stray Kids se convirtieron en el primer acto en la historia en debutar sus primeros ocho álbumes en charts en el #1 de dicha lista.

También extendieron su récord como el acto de K-pop con más álbumes #1 en la historia del Billboard 200 y el grupo con más álbumes #1 en el Billboard 200 del siglo XXI. Recientemente obtuvieron seis nuevas certificaciones RIAA en su catálogo, incluyendo Platino para God’s Menu y certificaciones de Oro para KARMA, LALALALA, Chk Chk Boom, S-Class y Case 143. En conjunto, estos logros continúan consolidando a Stray Kids como una de las fuerzas más dominantes de la música global hoy.

Además Michel Torres presenta el videoclip de ‘El Tic Tac de mi Selección’ desde el resguardo sagrado Arhuaco Katunsama

¿Cuándo sale la boletería?

Para el concierto en Bogotá la venta general inicia el 27 de mayo a través de livenation.lat y ticketmaster.co.