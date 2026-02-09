La película ‘Stray Kids: The dominATE Experience’, un documental que recoge las bambalinas de la última gira del grupo de pop coreano Stray Kids, recaudó en su primer fin de semana 18,8 millones de dólares en todo el mundo.

Lea Un vestido dominicano y una Flor de Maga: Lady Gaga reivindica lo latino en el Super Bowl

La película, estrenada en cines de todo el mundo, ocupa el cuarto puesto entre las más taquilleras de Norteamérica -Estados Unidos y Canadá-, donde ha recaudado 5,5 millones de dólares.

El primer puesto en ese mercado es para ‘Send Help’, de Sam Raimi, que ha recaudado este fin de semana en la región un total de 10 millones de dólares y acumula 53,7 millones desde su estreno hace dos semanas en todo el mundo.

‘Solo Mio’ ha reunido 7,2 millones de dólares en taquilla, seguido de ‘Iron Lung’ con seis, y ocupan la segunda y tercera posición respectivamente en la región.

Aquí Bad Bunny vistió un conjunto diseñado por Zara durante el espectáculo del Super Bowl

Otro de los estrenos de este fin de semana en Norteamérica, ‘Dracula: A Love Tale’ dirigida por Luc Besson, se posiciona en quinto puesto en la taquilla con 4,5 millones de dólares de recaudación. Si se suma el mercado internacional, su recaudación asciende a un total de 33,6 millones para esta película europea estrenada en 2025.

Mientras tanto, ‘Melania’, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, se desplomó al puesto número 9 con 2,37 millones de dólares, lo que representa una caída del 67% en las ventas de entradas.

En el ámbito internacional, ‘Zootopia 2’ se mantiene en el puesto número uno en China, donde ha arrasado desde su estreno y acumula una recaudación mundial de 1.800 millones de dólares.

Además “Felicidades, leyenda”: artistas elogian el histórico show de Bad Bunny en el Super Bowl