Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y con un ejemplar de la Flor de Maga puertorriquña sobre uno de sus tirantes. Así apareció y cantó Lady Gaga en el Super Bowl, todo un gesto de apoyo a lo latino en la gran noche de Bad Bunny y de la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.

Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste que hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, que estuvo vigente entre 1895 y 1952. Luego se oscureció el tono de azul sobre el que está dibujada la estrella blanca.

La firma Luar publicó en Instagram una foto de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del texto “por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos”.

El vestido combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia pensada para acompañar el movimiento escénico de la artista que actuó junto a Bad Bunny, que lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0, a la venta desde hoy en Estados Unidos y Puerto Rico -a un precio original de 160 dólares pero que ya alcanzan los 550 en la reventa-.

Uno de los elementos más comentados del vestido fue el broche que la cantante portaba en el vestido: una roja Flor de Maga, declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla, que la artista lució sobre el tirante derecho del vestido, con escote pronunciado en V.

El estilismo, firmado por Chloe y Chenelle Delgadillo -que también trabajaron con Rosalía en la portada de su disco ‘Lux’-, ponía el énfasis en acompañar el mensaje reivindicativo de la actuación.

Este detalle refuerza el carácter de homenaje cultural de la actuación, especialmente significativa al producirse junto a Bad Bunny, cuya propuesta artística ha estado siempre vinculada a la reivindicación de la identidad puertorriqueña y latina en la industria musical internacional.

La firma Luar, con sede en Brooklyn, fue fundada y está dirigida por Raúl López, diseñador de origen dominicano que ha construido una trayectoria reconocida por integrar referencias culturales caribeñas en un lenguaje contemporáneo, una propuesta que ha seducido a la Semana de la Moda de Nueva York, donde desfilará el próximo día 15.

La participación de Lady Gaga con un diseño de Luar se enmarca en una edición de la Super Bowl que diversos analistas han descrito como una de las más explícitas en la celebración de la cultura latina.

Y su decisión de colaborar con un diseñador dominicano en un contexto de máxima exposición mediática refuerza una tendencia creciente en la moda: la incorporación de creadores con orígenes diversos en plataformas globales.

