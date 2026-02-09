El conjunto blanco con el que la estrella puertorriqueña Bad Bunny actuó en el descanso del Super Bowl fue diseñado por la marca española Zara, según informó este domingo la revista Vogue.

El atuendo consistía en dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas.

En cuanto a los accesorios, lució un lujoso reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explica la revista.

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos a su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.