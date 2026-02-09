Bad Bunny lo volvió a hacer. El puertorriqueño dejó un poderoso mensaje durante el show de medio tiempo del Super Bowl, en el que puso por todo lo alto a América Latina.

Luego de cantar todo su repertorio en español, dejando un fuerte mensaje del poder latino durante su presentación, Benito quiso hacer un cierre simbólico al sacar todas las banderas de América, mencionando todos los países como Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Cuba y otros.

CHRIS TORRES/EFE SANTA CLARA (United States), 09/02/2026.- Bad Bunny (L) and Lady Gaga perform during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levis Stadium in Santa Clara, California, 08 February 2026. The New England Patriots are facing the Seattle Seahawks in Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

En el fondo, en una pantalla gigante del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, relució un fuerte mensaje que Bad Bunny ya había dicho en días pasados cuando recibió el Grammy: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

🎵 "Lo único más poderoso que el odio, es el amor"...



Con un mensaje en español y señalando la unión de todos los países que conforman el continente americano, así termina el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny.pic.twitter.com/A1r9O4vWoy — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 9, 2026

Además, su mensaje de unión también estuvo acompañado de un momento clave de su presentación. En los últimos minutos, el artista mostró brevemente un balón de fútbol americano en el que había una frase: “Together we are America”, que traduce “Juntos somos América”.

La frase inicial la había mencionado el puertorriqueño durante su discurso en la ceremonia, el cual estuvo cargado de una fuerte crítica política contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese momento, el artista lanzó críticas contra el ICE y su persecución hacia los migrantes. “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y americanos”, dijo.

Ahora en esta oportunidad, Benito no desaprovechó para enviar nuevamente un mensaje de unión de América, algo que fue criticado por el presidente Trump.

El líder republicano expresó que el espectáculo fue “uno de los peores” de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.