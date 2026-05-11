En entrevista con EL HERALDO, Daniela Vargas, líder de la banda Danielle Wallace Music junto con su esposo Eduardo Mármol, explicó la iniciativa solidaria que encabezan a través del evento ‘Retro Party por un sueño’, una jornada musical con propósito solidario destinada a apoyar a un joven en condición de discapacidad.

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La motivación principal del evento es ayudar a Jadis Sebastián Castellar De La Espriella, de 19 años que resultó gravemente afectado por un hecho violento ocurrido el 15 de septiembre de 2017.

Jadis se encontraba saliendo de su institución educativa cuando, a las afueras del colegio, se presentó una situación violenta en la que se realizaron disparos. En ese momento, el joven no alcanzó a regresar al plantel cuando fue impactado por una bala de arma de fuego en la espina dorsal, lo que posteriormente le generó una cuadriplejia.

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Actualmente, Jadis vive con su madre Daibis de la Espriella, quien ha asumido completamente su cuidado, mientras el padre atraviesa un proceso emocional complejo que le ha dificultado participar activamente en el acompañamiento del joven.

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Sobre esta realidad, Daniela explica que Daibis “cogió las riendas y lo ha ayudado y apoyado en el proceso”. Añade que el objetivo del evento es contribuir a aliviar las cargas económicas asociadas a terapias, insumos médicos y necesidades básicas del joven: “si necesita para la silla de ruedas, se le compra, si necesita un suplemento dietético, igual”.

La idea del evento, según manifiesta, surge de una relación previa de apoyo entre la madre de Jadis y la agrupación musical: “ella siempre ha apoyado nuestros eventos, ella nos decía: ‘yo creo en ustedes, yo voy a apoyarlos’”. Ese vínculo motivó a la banda a devolver ese respaldo en forma de ayuda solidaria.

Música, memoria y comunidad

El evento ‘Retro Party por un sueño’ se realizará el próximo viernes 15 de mayo, de 8:30 p.m. a 1:00 a.m., en el restaurante ‘Yo Amo Bazurto’, ubicado en el barrio El Prado.

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La propuesta artística busca revivir la nostalgia de las décadas de los 70, 80 y 90. Daniela explica que el propósito del proyecto es “revivir la nostalgia de la infancia, adolescencia y conectar con el soundtrack de la vida”.

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El evento contará con la participación de:

Narcés Paternina con propuesta tropical

Leopoldo Calderón con su agrupación Waré, que fusiona rock y música folclórica colombiana

Un imitador del programa Yo Me Llamo interpretando a Chayanne

Y el cierre a cargo de Danielle Wallace Music con un repertorio de los años 70, 80 y 90

Una causa que va más allá del escenario

El evento es completamente solidario. El valor del cover, fijado en $30.000, será destinado íntegramente a la familia del joven. “Todo el cover lo tenemos en un bolsillo especialmente sin tocarlo para poder entregárselo a Daibis, que es la mamita”, expresó Daniela.

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Además de la asistencia al evento, la comunidad puede contribuir mediante donaciones o apoyo directo. Daniela invita a participar señalando que “pueden comprar boletas, donar un recurso físico, o el monto que consideren apropiado”.

Para quienes no puedan asistir, se encuentran habilitados los números de contacto 3023113358 y 3014109520.

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El arte como motivo de unión

Más allá del evento, Daniela reflexiona sobre el sentido profundo de la iniciativa: “lo más bonito que puede unir a una comunidad como la nuestra es el arte”, al que describe como una fuerza que “tiene una función redentora increíble y nos conecta con nuestra esencia espiritual”.

Finalmente, resume el espíritu del proyecto con una reflexión personal: “nos metimos mucho la mano en el corazón para hacer esto como padres de familia, qué bonito es que podamos ayudar a otra familia a sacar adelante los procesos de sus hijos”.