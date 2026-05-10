Cada vez más personas buscan alternativas naturales para perfumar la casa sin recurrir a ambientadores industriales cargados de químicos pero que huela muy delicioso.

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Además de aportar una sensación de limpieza y frescura, los aromas pueden influir directamente en el estado de ánimo y crear ambientes más acogedores dentro del hogar.

Por eso, una de las opciones que ha ganado popularidad es preparar aromatizadores caseros con ingredientes naturales, fáciles de conseguir y con fragancias más suaves y agradables.

Freepik Imagen referencial.

Ingredientes:

250 de agua destilada.

2 cucharadas de alcohol etílico.

Un sobre de té negro.

Granos de pimienta rosa.

8 gotas de aceite esencial de cardamomo.

8 gotas de aceite esencial de romero.

8 gotas de aceite esencial de cedro.

Cáscara de media naranja.

Una rama de canela.

Preparación:

El primer paso consiste en colocar agua destilada en una olla pequeña y añadir el té negro, las cáscaras de cítricos, la pimienta rosa y la canela.

Luego, se debe llevar la mezcla a fuego bajo durante aproximadamente 10 minutos, evitando que hierva demasiado para conservar mejor el aroma de los ingredientes.

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Una vez lista la preparación, hay que dejarla reposar hasta que enfríe completamente y después colarla.

Cuando el líquido esté frío, se agrega el alcohol y varias gotas de aceites esenciales. Después de mezclar suavemente, el contenido debe pasarse a un recipiente con atomizador.

Para obtener un mejor resultado, se recomienda dejar reposar la mezcla entre 12 y 24 horas antes de usarla.

Una de las recomendaciones más útiles es aplicar el aromatizador sobre telas como cortinas, almohadas, mantas o sofás, siempre a cierta distancia para evitar manchas.