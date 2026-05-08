Guardar los limones en la nevera parece una decisión lógica para conservarlos durante más tiempo, pero esta práctica podría tener el efecto contrario.

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Expertos en conservación de frutas aseguran que las bajas temperaturas y la humedad excesiva afectan la textura y el sabor de los cítricos mucho antes de lo que muchas personas imaginan.

Por eso, cada vez más hogares están cambiando la manera de almacenar los limones para evitar que se resequen, pierdan jugo o presenten manchas en la cáscara.

Expertos en conservación de frutas aseguran que las bajas temperaturas y la humedad excesiva afectan la textura y el sabor de los cítricos mucho antes de lo que muchas personas imaginan.

Aunque la refrigeración ayuda a conservar algunos alimentos, los limones pueden deteriorarse cuando permanecen demasiado tiempo en ambientes muy fríos o húmedos.

Si los guarda en la nevera los limones menor cantidad de jugo, pérdida del olor característico, endurecimiento de la cáscara y aparición de zonas oscuras o blandas.

Pixabay Aunque la refrigeración ayuda a conservar algunos alimentos, los limones pueden deteriorarse cuando permanecen demasiado tiempo en ambientes muy fríos o húmedos.

Además, cuando se almacenan en bolsas cerradas, la humedad queda atrapada y favorece el crecimiento de hongos.

Esta es la forma correcta de conservar los limones en casa

Para mantener los limones frescos y jugosos por más tiempo, especialistas recomiendan dejarlos en espacios ventilados y alejados del calor directo.

Colocarlos en canastas abiertas

Evitar recipientes herméticos

Mantenerlos secos antes de guardarlos

No exponerlos al sol

La ventilación ayuda a conservar mejor la fruta y reduce el riesgo de deterioro prematuro. En qué casos sí se recomienda refrigerarlos. Si los limones ya fueron partidos o si se compraron en grandes cantidades, sí puede ser útil usar la nevera para extender su duración.

Guardarlos en bolsas con pequeños orificios

Evitar zonas demasiado frías

Revisarlos constantemente para detectar humedad

Asimismo, en redes sociales comenzó a popularizarse un truco sencillo: colocar los limones en un recipiente con agua y cambiarla regularmente.

Según quienes lo aplican, esta técnica ayuda a que la fruta conserve mejor la humedad natural y permanezca jugosa durante más días, especialmente en lugares cálidos.