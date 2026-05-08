En medio de la imputación de cargos contra el ex gerente de la campaña Petro Presidente y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntamente sobrepasar los topes establecidos en la campaña presidencial de 2022, la Fiscalía advirtió excesos en los límites de financiación que establecen las leyes electorales.

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Según el ente acusador, la primera vuelta presidencial tuvo costos por $29.924 millones, lo que habría generado un exceso en los topes electorales de $1.388 millones.

No obstante, la audiencia se suspendió y fue reprogramada para el próximo lunes, debido a que la defensa solicitó a la Fiscalía aclarar varios puntos relacionados con las fechas en las que se habrían presentado los hechos jurídicamente relevantes sobre la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Petro en 2022.

Esta petición fue respaldada por el juez y, por lo tanto, Roa aún no ha sido debidamente imputado por el delito de violación de topes electorales ni ha dicho si acepta o no los cargos.