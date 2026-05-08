Un total de 724.000 usuarios venezolanos que ya utilizan la aplicación móvil de Nequi en Colombia ahora podrán beneficiarse de una nueva función de la billetera digital. Se trata del envío de recursos desde el exterior de forma digital, rápida y sin trámites adicionales.

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Se trata de un servicio que se realiza a través de la opción de remesas y giros mediante un enlace dentro de la plataforma.

“En Nequi creemos que la plata debe moverse al ritmo de las personas. Por eso, desarrollamos soluciones que respondan a la realidad financiera de quienes usan la App todos los días, incluyendo en este caso a la población venezolana. Durante 2025, los usuarios venezolanos en Nequi crecieron un 64,9%, una señal de que cada vez más personas están encontrando en herramientas digitales, como Nequi, una forma simple y segura de manejar su plata y recibir ingresos del exterior. Poder hacerlo sin enredos puede marcar una diferencia significativa en su día a día” declaró al respecto María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

Hay que recordar que desde 2024 Nequi ya permitía a ciudadanos venezolanos con Permiso de Protección Temporal (PPT) registrarse y acceder a cuentas de depósito de bajo monto.

Para poder recibir dinero desde el exterior, los usuarios deben ingresar a la opción en la aplicación “Traer plata del exterior”, completar su información personal si es la primera vez, compartir sus datos con el remitente y esperar la acreditación directa en su saldo disponible.

“Es importante destacar que Nequi no cobra por la recepción de remesas y permite consultar la tasa de cambio en cada movimiento, ofreciendo mayor claridad a los clientes sobre la plata que entra. Finalmente, la habilitación de este servicio abre un mundo de posibilidades para esta población, pagar servicios, recargar su celular, enviar plata a otros usuarios, comprar en línea, ahorrar, y manejar su día a día sin necesidad de efectivo”, explica la billetera.