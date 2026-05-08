La Comunidad Andina de Naciones (CAN) exigió a los gobiernos de Colombia y Ecuador eliminar los aranceles impuestos de manera recíproca a productos importados que restringen la actividad comercial entre ambos países. El organismo indicó que esta medida ha vulnerado el acuerdo de Cartagena que fue firmado en 1969.

Las tensiones los países vecinos se han intensificado en los últimos meses tras cruces de acusaciones entre ambos presidentes sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

La guerra comercial comenzó el pasado mes de enero pasado, cuando Noboa anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas hasta que “exista un compromiso real” del gobierno Petro para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Colombia respondió con una medida parecida, de manera que cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos.

Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos y subió en marzo los aranceles al 50 %.

Un mes después, el Gobierno ecuatoriano señaló que el arancel subiría desde este viernes al 100 % “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”. Sin embargo, la decisión fue revertido y anunció la medida se reducirá al 75 % a partir del 1 de junio.

Ante este conflicto comercial, para la CAN tanto Colombia como Ecuador están obligados a respetar el Programa de Liberación Comercial establecido en el Acuerdo de Cartagena, normativa que prohíbe la imposición de aranceles y restricciones entre los países miembros del organismo.

El organismo regional ya había advertido desde comienzos de año sobre la necesidad de evitar medidas que pusieran en riesgo la integración económica andina. Incluso, la Secretaría General de la CAN había solicitado a ambos gobiernos aplazar las sanciones comerciales y abrir espacios de diálogo para resolver las diferencias diplomáticas y de seguridad.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, celebró el fallo entregado por la CAN y pidió que ojalá ambas naciones la cumplan.

“La @ComunidadAndina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas restringen en el comercio, entre las dos naciones, entre las dos economías, entre las dos sociedades en forma irregular. Hace énfasis en el inmenso daño que se produce derivado de las medidas arbitrarias que afectan a los trabajadores, al sector empresarial, a los consumidores de los dos países. Estas son las primeras y las últimas páginas de un fallo que ojalá cumplan los respectivos gobiernos”, escribió desde su cuenta de X.