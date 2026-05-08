Desconcierto y algo de temor ha causado el hallazgo de un dron cargado con explosivos muy cerca del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), en Bogotá, y ya las autoridades tendrían el nombre del grupo armado que estaría detrás del frustrado ataque.

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Aparentemente, el dron tenía una adecuación no convencional con fibra óptica, la cual es utilizada para evadir inhibidores electrónicos y, de momento, se desconoce cuál era el destino de este aparato.

De acuerdo con información preliminar, el artefacto fue ubicado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y los 250 gramos de carga explosiva de alto poder fueron desactivados por expertos antiexplosivos de la Policía Nacional.

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Posterior a la desactivación controlada, todo el material del dron -compuesto de manera rudimentaria con tubos de PVC y cables- fue entregado al CTI de la Fiscalía General de la Nación, que mantiene el artefacto bajo custodia para avanzar en las investigaciones.

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El hallazgo ocurrió sobre las 3 p. m. del miércoles 6 de mayo en un punto ubicado a unos 5,4 kilómetros de la rampa militar de la base Catam y a aproximadamente 427 metros del presunto lugar desde donde fue lanzado.

Autoridades dieron con el dron luego de haber recibido una alerta de la Fiscalía de Popayán, que dio información sobre unas posibles coordenadas de lanzamiento en la capital.

Tras una inspección encontraron un cambuche y posteriormente el sistema no tripulado acondicionado con explosivos, junto a la batería y la carga explosiva separada del fuselaje.

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Aunque las autoridades no han detallado con exactitud el origen de este dispositivo, señalan a la estructura de Carlos Patiño perteneciente a las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Iván Mordisco’, debido a que esta utiliza esta misma tecnología para cometer actos terroristas contra la fuerza pública.

Estas acciones han encendido las alarmas entre las autoridades que ven cómo los grupos armados son cada vez más sofisticados y pueden vulnerar los sistemas de control de seguridad. “De por sí no debería volar ningún dron cerca del aeropuerto porque los sistemas los bloquean. Quiere decir que alteraron el sistema lo están pudiendo hacer. Entonces ahí hay varias fallas”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en conversación con Noticias Caracol.