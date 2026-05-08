El paradero del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital El Confidente y desaparecido desde el pasado martes en el departamento de Antioquia, es investigado por las autoridades ante versiones no confirmadas de que fue asesinado.

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Según el secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, “todo apunta” a que el periodista de 23 años “fue asesinado” en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño, a donde había viajado para informar sobre la situación de inseguridad en esa región, donde opera el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC.

Martínez agregó que la información sobre el asesinato la dieron habitantes de la zona, pero ninguna autoridad ni organismos de derechos humanos han podido ingresar al lugar para constatar esas versiones.

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Encontraron la moto y el celular

Jorge Rueda, primo del comunicador, afirmó que en vía que conduce a la vereda Palmichal algunas pertenencias de Mateo, como su motocicleta, billetera y teléfono celular.

“Se encontraron algunas cosas personales de Mateo como su moto, su billetera y sus llaves y su teléfono; esto nos da pistas de lo que pensábamos que pasó y es que Mateo perdió la vida”, dijo en entrevista con ‘Noticias Caracol’.

Según el familiar, la moto estaba a un lado de la vía y al parecer había sido violentada. Además, contó la información que han recabado con habitantes de la zona en que fue visto por última vez el periodista.

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“La información que hemos tenido de algunos habitantes de la zona... es que Mateo fue interceptado por hombres armados en ese lugar... ahí lo hicieron bajar de la moto y les pidieron que lo acompañaran hasta un lugar cercano a la vereda”, indicó Rueda.

“Mateo era un periodista supremamente entregado a su medio de comunicación... de lo que nosotros llamamos la vieja guardia; él iba donde estaba la noticia, iba donde estaba el conflicto”, resaltó.

Por su parte, Rueda cuestionó que las mismas unidades del Ejército, la Policía y Cruz Roja han manifestado su imposibilidad de ingresar al territorio para adelantar operativos de búsqueda.

“Es muy triste que en el país todavía tengamos lugares donde hoy un periodista desaparecido, sabemos dónde está, la comunidad sabe dónde está y nadie puede ingresar por él”, dijo.

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¿Qué dicen las autoridades?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo a periodistas que no hay nada confirmado.

“En este momento la información que tenemos es que está desaparecido y estamos haciendo todo lo necesario para ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar”, manifestó el ministro.

Con el titular de Defensa coincidió el procurador general, Gregorio Eljach, quien dijo este jueves: “no tenemos información ni pruebas de que el señor Mateo ya no tenga vida, eso está por confirmarse”.

Eljach señaló que “las autoridades están investigando” lo sucedido con Pérez y rechazó cualquier agresión “a la libertad de prensa que debe existir en Colombia y que no debe ser sometida a ningún tipo de ataque”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió este jueves a las autoridades mayor claridad sobre la situación de Pérez, cuya familia permanece en la incertidumbre ante la falta de datos sobre su paradero.

“Insistimos en la obligación de respetar la vida, la integridad de la población civil y la labor periodística, así como de garantizar condiciones para las acciones humanitarias y de búsqueda que permitan brindar respuestas ciertas a la familia”, subrayó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

La Universidad Nacional, en cuya sede de Medellín el periodista estudia Ciencias Políticas, expresó este jueves en un comunicado su “profunda preocupación por la desaparición de Mateo Pérez Rueda (...) quien fue visto por última vez el pasado 5 de mayo en la vereda Palmichal, de Briceño”.

La institución académica pidió que se agilice “el proceso de búsqueda y se desplieguen todos los recursos necesarios para tener certezas del paradero de Mateo”.

“Mateo salió de nuestra casa desde el día lunes y aún no tenemos ninguna noticia de él, necesitamos recuperarlo”, manifestaron sus padres, Carlos Pérez y Gloria Rueda, en un video en el que piden a las autoridades que les ayuden a encontrarlo.