La justicia de Brasil tomó una decisión definitiva en el caso que durante años enfrentó a Thelma Fardín y Juan Darthés.

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El Tribunal Regional Federal rechazó los últimos recursos presentados por la defensa del actor y dejó en firme la condena de seis años de prisión por abuso sexual, cerrando así uno de los procesos más mediáticos del entretenimiento.

La denuncia fue presentada originalmente en 2018 por la actriz argentina, quien relató hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la producción juvenil ‘Patito feo’ en Nicaragua.

cuando en la mesa de PH Brenda Asnicar

confesó que un actor mucho mayor que élla

del elenco de patito feo, la acosaba y le hacia

propuestas HOT como "te quiero desvirgar"

de quien creen que está hablando? un mes

antes Thelma fardin denunció a Juan darthes pic.twitter.com/n1WBPuEx8z — Luushiiaanoo (@Luushiiaanoo) May 7, 2026

En ese momento, Fardín tenía 16 años, mientras que Darthés contaba con 45. Posteriormente, el caso pasó a la justicia brasileña luego de que el actor se trasladara a ese país.

Tras conocerse la resolución judicial, Thelma Fardín compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde aseguró que el fallo representa una victoria colectiva.

La artista agradeció el apoyo recibido durante los ocho años que duró el proceso y destacó la importancia de acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Organizaciones como Amnistía Internacional también reaccionaron a la decisión, señalando que el tribunal confirmó que los hechos ya habían sido probados y que no había lugar para volver a discutirlos en esta instancia judicial.