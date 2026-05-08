La justicia de Brasil tomó una decisión definitiva en el caso que durante años enfrentó a Thelma Fardín y Juan Darthés.
La actriz Q’orianka Kilcher demandó a James Cameron por supuesto uso no autorizado de su imagen en Avatar
Video: Messi y Carlos Villagrán ‘Kiko’ tuvieron un inesperado encuentro en Estados Unidos
Warner reporta pérdida de 2.900 millones derivada del acuerdo de fusión con Paramount
El Tribunal Regional Federal rechazó los últimos recursos presentados por la defensa del actor y dejó en firme la condena de seis años de prisión por abuso sexual, cerrando así uno de los procesos más mediáticos del entretenimiento.
La denuncia fue presentada originalmente en 2018 por la actriz argentina, quien relató hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la producción juvenil ‘Patito feo’ en Nicaragua.
En ese momento, Fardín tenía 16 años, mientras que Darthés contaba con 45. Posteriormente, el caso pasó a la justicia brasileña luego de que el actor se trasladara a ese país.
Tras conocerse la resolución judicial, Thelma Fardín compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde aseguró que el fallo representa una victoria colectiva.
La artista agradeció el apoyo recibido durante los ocho años que duró el proceso y destacó la importancia de acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.
Organizaciones como Amnistía Internacional también reaccionaron a la decisión, señalando que el tribunal confirmó que los hechos ya habían sido probados y que no había lugar para volver a discutirlos en esta instancia judicial.