La muerte de Michael Jackson sigue siendo uno de los episodios más impactantes en la historia del entretenimiento.

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Ya han pasado años desde su fallecimiento, los detalles de sus últimas horas y las palabras que pronunció antes de morir continúan generando interés, especialmente con la película de su biografía.

X @bymjackson Bill Bray, el guardaespaldas que marcó la vida de Michael Jackson

El artista falleció el 25 de junio de 2009 en su residencia de Los Ángeles, a los 50 años, en medio de preparativos para su esperada gira de regreso This Is It. Días antes, había participado en intensos ensayos, mientras enfrentaba en privado un fuerte problema de insomnio que lo llevó al uso de medicamentos potentes.

¿De qué murió Michael Jackson?

Las investigaciones posteriores determinaron que la causa de su muerte fue una intoxicación aguda por propofol, combinada con otras sustancias sedantes. El caso fue catalogado como homicidio involuntario, lo que derivó en un proceso judicial contra su médico personal, Conrad Murray, quien fue condenado en 2011 por negligencia médica tras comprobarse que administró el anestésico en condiciones inadecuadas.

Michael Jackson’s lawyer has a weirdly large role in MICHAEL for no apparent reason, maybe other than the fact that he is a co-executor of the estate and a producer on the movie and cast Miles Teller to play himself … Ok, buddy. Sure. pic.twitter.com/TqOHi3sDSe — Josh Billinson (@jbillinson) April 26, 2026

Estas fueron las últimas palabras de Michael Jackson

Según el propio Murray, Jackson habría pedido “leche”, un término que utilizaba para referirse al propofol debido a su apariencia, en un intento desesperado por poder dormir.

“Por favor, por favor, dame un poco de leche para que pueda dormir, porque sé que esto es lo único que realmente me funciona”, le dijo Jackson.

Michael Jackson's doctor, Conrad Murray, was sentenced for involuntary manslaughter concerning Michael's death.



He was released from prison in 2013 and his first stop was In-N-Out burger store.



You see, Conrad Murray was hired and offered $150,000 a month by AEG Live to be… pic.twitter.com/bWBxmg1A9W — Vincent The Therapist (@mrhighfoster) April 28, 2026

El fallecimiento del llamado “Rey del Pop” provocó una conmoción global comparable a la de figuras como Princesa Diana o John Lennon. Su despedida reunió a millones de seguidores en todo el mundo, con un homenaje público realizado en el Staples Center.

La muerte de Michael Jackson estuvo relacionada con una negligencia médica. Sin embargo, Murray quedó en libertad al cumplir un año y once meses en prisión.

En 2023 se mudó a Trinidad y Tobago, donde fundó el DCM Medical Institute, lugar donde actualmente desempeña sus actividades.