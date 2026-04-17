Karol G confesó en una entrevista que descubrió que una de sus exparejas le era infiel gracias a la ubicación en tiempo real su GPS.

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Según relató en el podcast Call Her Daddy, su entonces pareja le aseguraba que estaba en casa, pero la información del GPS mostraba que se encontraba en otro continente.

La artista paisa no confesó de qué ex se trataba pero obviamente generó una gran polémica en redes sociales, donde muchos intentan identificar al protagonista de la historia, señalando a figuras como Anuel AA o Feid.

“Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS, pues él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente”, dijo.

En el programa audiovisual conducido por Alex Cooper, uno de los espacios más escuchados en Estados Unidos, la cantante no solo habló de su vida personal, sino también de su evolución en la industria musical.

Mónica Rubalcava/EFE Fotografía que muestra discos exhibidos de la cantante colombiana Karol G en un mercado temporal este domingo, en Indio (Estados Unidos). A unos 20 minutos del Empire Polo Club en el que se está llevando a cabo el Festival de Coachella, la cantante Karol G organizó un mercado temporal "pop-up" para impulsar a más de 35 pequeñas empresas de latinos. EFE/ Mónica Rubalcava

Durante la conversación, Karol G también dejó clara su postura frente a las relaciones sentimentales y aseguró que no cree en las segundas oportunidades cuando ocurre una infidelidad, al tiempo que reconoció que suele sentirse atraída por “chicos malos”, un patrón que dijo estar intentando cambiar.

Más allá de su vida amorosa, la artista hizo un repaso de su carrera, recordando sus inicios tras su paso por El Factor X en 2006 y las dificultades que enfrentó en una industria dominada mayoritariamente por hombres. Según explicó, durante sus primeros años vivió situaciones complejas con figuras del entorno musical que marcaron su camino.

Esta entrevista la publicaron días antes de su histórica presentación en Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el reconocido festival, consolidando así uno de los momentos más importantes de su carrera.

Además, adelantó que su proceso creativo suele intensificarse en momentos de ruptura amorosa, lo que ha influido directamente en varias de sus canciones más exitosas.