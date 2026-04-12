La rapera dominicana Tokischa se encuentra en una gran polémica tras publicar imágenes semidesnuda dentro de la Basílica de Nuestra Señora del Coro, como parte de la promoción de su cortometraje “NO MARGINE”.

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Las fotografías las publicó en redes sociales pero generaron una fuerte reacción por parte de autoridades religiosas y organizaciones legales, que consideran el hecho como una falta de respeto a un espacio sagrado.

El Obispado de San Sebastián aseguró que la productora no contaba con autorización para grabar en el templo. Según la institución, el permiso había sido previamente negado tras evaluar el enfoque del proyecto.

Instagram tokischa.sol Tokischa en la Basílica de Nuestra Señora del Coro

En un comunicado, la diócesis lamentó el uso del lugar con fines considerados “incompatibles” con su carácter religioso y confirmó que estudia posibles acciones legales o canónicas.

Asimismo, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia formal por presunto delito de profanación, contemplado en el Código Penal español.

⛪🎥 La Iglesia pide retirar un video de la rapera Tokischa grabado en una basílica de San Sebastián, tras la polémica por imágenes en topless dentro del templo. #primiciasyapy pic.twitter.com/p9QRdeUtTB — PrimiciasYa.PY (@primiciasyapy) April 10, 2026

De acuerdo con la organización, las imágenes muestran a la artista en una “actitud provocativa” dentro del templo, lo que habría generado indignación entre fieles y comunidades religiosas.

Esto dijo Tokischa tras la polémica de sus fotos en una iglesia

Tras la polémica, Tokischa defendió su postura a través de esa misma publicación, señalando que su relación es con Dios y no con la religión.

“Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mí misma, es amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores”, expresó la artista.