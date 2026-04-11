Responsables de la NASA destacaron este viernes el papel clave de los equipos técnicos tras el éxito de la misión Artemis II y subrayaron que “el camino hacia la Luna avanza” aunque “los retos por delante serán mayores”.

Lea también: Incautan celulares, licor y hasta una PlayStation 5 en megaoperativo en cárcel de Itagüí

Artemis II culminó el viernes una misión de diez días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del programa Apolo.

Tras el regreso de la cápsula con los cuatro astronautas, el administrador asociado de la agencia, Amit Kshatriya, destacó en una rueda de prensa en el Johnson Space Center, en Houston, el papel de los equipos que hicieron posible la misión.

“Escucharán a los astronautas mañana, pero esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron”, afirmó al reconocer la labor de ingenieros, técnicos, controladores de vuelo y personal de recuperación que participaron en el proyecto.

Kshatriya sostuvo que “el camino hacia la superficie lunar sigue abierto” tras este paso y que “el trabajo que queda por delante es mayor que el que ya se ha realizado”.

Lea también: Luto en el folclor: muere el maestro Pedro ‘Ramayá’ Beltrán

“Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles, pero este creo que será un paso importante y espero que la historia reconozca nuestro trabajo”, agregó.

Mientras, la responsable del programa Artemis, Lori Glaze, celebró el regreso seguro de la tripulación, destacó que la misión marca el inicio de una nueva etapa y adelantó que los astronautas regresarán a Houston este sábado.

Uno de los puntos que más inquieta al ciudadano de a pie es cuánto ganan los astronautas que deben someterse a innumerables pruebas y son enviados al espacio exterior con los riesgos que eso implica, en últimas la muerte.

De acuerdo a datos de la NASA, los astronautas ganan un aproximado de 150.000 dólares al año, esta es la cifra aplicable a los nacidos en Estados Unidos (Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch). Por su parte, el canadiense Jeremy Hansen ganaría entre 110.000 a 120.000 euros anuales aunque la cifra exacta no ha trascendido, pues la encargada de pagarle es la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Lea también: Emilia, hija de Catalina Gómez, fue entrevistada en Telemundo por su talento como influencer educativa

Es de destacar que a Wiseman, Glover, Koch y Hansen les cubren otros gastos como transporte, el alojamiento y las comidas.