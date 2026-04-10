Emilia, hija de la presentadora Catalina Gómez, con apenas 16 años, ha logrado consolidar una comunidad en redes sociales gracias a un contenido que mezcla creatividad y educación.

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Su padre, Juan Esteban Sampedro, publicó en su Instagram uno de sus más recientes logros que fue su aparición en Telemundo, donde fue invitada a hablar sobre el impacto de sus videos en plataformas como TikTok.

“Papá orgulloso. Ayer invitaron a Emilia a una entrevista en Telemundo. El tema, hablar sobre sus videos en Tik Tok. En @emer_estudia ella da consejos para que el estudio no sea una tortura sino una motivación. Un tema que en apariencia es aburrido y ella logró hacerlo muy pero muy divertido. Mis respetos, mi niña hermosa. El mundo te va a quedar chiquito. @apuntesdecata”, dijo.

Instagram sampedroharry Catalina Gómez junto a su familia

Durante la entrevista, la joven explicó cómo convierte temas académicos en contenidos entretenidos para otros estudiantes. Además, a través de formatos como podcasts, aborda preguntas sobre ciencia y aprendizaje, acercando estos temas a un público juvenil de manera sencilla.

Asimismo, también tiene su emprendimiento de productos tejidos en crochet por ella misma.