El pasado lunes 6 de abril le realizaron la celebración de los 6 años de Índigo, la hija de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry.

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Como era de esperarse la familia Montaner y Ricardo se hicieron virales por la ternura y creatividad que tuvieron al momento de vestirse con motivo de Disney del cumpleaños número cuatro de su nieta.

En esta ocasión, tanto niños como adultos se sumaron a la dinámica de asistir disfrazados de personajes clásicos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección de disfraces de los abuelos. Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez, sorprendieron al aparecer caracterizados como Aladdín y Jasmine.

El mismo artista compartió el momento en su cuenta de Instagram junto con un emotivo mensaje.

Instagram montaner Ricardo Montaner y su esposa Marlene en el cumpleaños de Índigo

“El día que tengas nietos, te vas a enterar. Índigo nos dijo que su fiesta era de disfraces. Jasmin y Aladin aparecieron para complacer a la amada nietita. Lo que haces por los nietos, no lo hiciste por los hijos. Dios ha sido inmenso con nosotros. Abu y Mamama. #UnMundoIdeal”, escribió.

Además, lo que más llamó la atención es que su personaje tiene un vínculo directo con su carrera, ya que el cantante interpretó en español el tema principal de la película Aladdín, titulado “Un mundo ideal”, junto a la artista Michelle.

Esta canción quedó grabada en la memoria de varias generaciones y se convirtió en una de las facetas más recordadas de su trayectoria fuera del pop romántico.

Por su parte, Evaluna junto con su esposo Camilo y su pequeña hija Amaranto también celebraron, aunque no hubo fotografías. Sola la cantante posteó una historia de Instagram indicando: “Soy mamá de una niña de cuatro años”.