El periodista Diego Guauque preocupó a sus seguidores luego de compartir un video desde una clínica en el que contó que permanece hospitalizado desde hace varios días.

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El reconocido reportero, famoso por su trabajo en el programa Séptimo Día, aprovechó el momento para enviar un mensaje de reflexión sobre la importancia de cuidar la salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Guauque explicó que esta experiencia le recordó lo fácil que es olvidar el bienestar físico en medio del trabajo y las preocupaciones diarias.

“Hoy, desde una cama de hospital, vuelvo a entender algo que tantas veces olvidamos en medio del afán, el trabajo y las preocupaciones: sin salud, absolutamente nada más importa. Uno suele posponer el descanso, ignorar señales del cuerpo y creer que siempre habrá tiempo… hasta que la vida lo obliga a detenerse", señaló.

Diego Guauque aclaró que su hospitalización no está relacionada con el cáncer

El comunicador recordó que en 2023 enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando fue diagnosticado con un sarcoma abdominal, enfermedad que logró superar después de varias cirugías y tratamientos de quimioterapia.

Sin embargo, aclaró que su actual ingreso a la clínica no tiene relación directa con el cáncer, aunque considera que podría ser una consecuencia de las fuertes batallas médicas que atravesó en el pasado.

El comunicador recordó que en 2023 enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando fue diagnosticado con un sarcoma abdominal, enfermedad que logró superar después de varias cirugías y tratamientos de quimioterapia.

“Y aunque esta hospitalización no está relacionada con el cáncer, seguramente si es una consecuencia de aquellas batallas tan duras que hace unos años me tocó enfrentar para seguir vivo”, dijo.

Tras superar la enfermedad, Diego regresó a sus labores en el canal Caracol y hasta ahora había mostrado una recuperación estable y positiva.

Asimismo, durante el video, Guauque insistió en la importancia de priorizar la salud por encima de cualquier otra responsabilidad. Además, hizo un llamado a realizar chequeos médicos, descansar y dedicar tiempo a las personas importantes.

“Cuídense, háganse chequeos, bajen el ritmo cuando el cuerpo lo pida”, comentó el periodista en su publicación.