El pollo es una de las proteínas más consumidas a nivel mundial gracias a su versatilidad, sabor y accesibilidad. Este alimento se puede realizar de diferentes preparaciones como asados, al horno, en guisos y frituras.
Además, el pollo puede acompañarse con deliciosas salsas para realzar su sabor y complementar un platillo perfecto. Y es que no hay nada más delicioso que un bueno pollo cremoso acompañado con champiñones para un almuerzo o cena.
¿Cómo hacer un pollo cremoso con champiñones?
Ingredientes
- 500 g de pechuga de pollo en cubos
- 250 g de champiñones
- 1 cucharadita de mantequilla
- 1 cucharadita de tomillo
- 1 cucharadita de ajo picado o en pasta
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- 1 chorrito de aceite de oliva
- ½ cebolla picada
- 100 ml de crema de leche
- 100 ml de caldo de pollo
Paso a paso
Lave y corte los champiñones.
Luego pique la cebolla finamente.
Sazone el pollo con sal, pimienta y un poco de tomillo.
Seguidamente, caliente una sartén grande a fuego medio-alto.
Agregue el aceite de oliva y la mantequilla.
Cuando esté caliente, añada el pollo.
Cocine durante 5–7 minutos hasta que quede dorado por fuera.
Retire el pollo y resérvelo.
En la misma sartén agregue la cebolla.
Cocine 2–3 minutos hasta que esté transparente.
Añada el ajo y cocine 30 segundos más.
Luego incorpore los champiñones.
Déjelos cocinar durante 5 minutos hasta que suelten el agua y se doren ligeramente.
Para hacer la salsa cremosa, agregue el caldo de pollo.
Mezcle bien y deje cocinar 2 minutos.
Añada la crema de leche y el resto del tomillo.
Baje el fuego y mezcle hasta obtener una salsa cremosa.
Seguidamente, devuelva el pollo a la sartén.
Cocine todo junto por 5 minutos más para que adquiera más sabor.
Ajuste sal y pimienta al gusto.
Ensalada fresca de vegetales
Ingredientes
- Lechuga
- Tomate
- Pepino
- Zanahoria rallada
- Cebolla morada
- Limón
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación
Lave y corte todos los vegetales.
Mezcle en un bowl grande.
Aliñe con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
Mezcle justo antes de servir.