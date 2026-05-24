Por:  Redacción Tendencias

El pollo es una de las proteínas más consumidas a nivel mundial gracias a su versatilidad, sabor y accesibilidad. Este alimento se puede realizar de diferentes preparaciones como asados, al horno, en guisos y frituras.

Además, el pollo puede acompañarse con deliciosas salsas para realzar su sabor y complementar un platillo perfecto. Y es que no hay nada más delicioso que un bueno pollo cremoso acompañado con champiñones para un almuerzo o cena.

¿Cómo hacer un pollo cremoso con champiñones?

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo en cubos
  • 250 g de champiñones
  • 1 cucharadita de mantequilla
  • 1 cucharadita de tomillo
  • 1 cucharadita de ajo picado o en pasta
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 1 chorrito de aceite de oliva
  • ½ cebolla picada
  • 100 ml de crema de leche
  • 100 ml de caldo de pollo

Paso a paso

Lave y corte los champiñones.

Luego pique la cebolla finamente.

Sazone el pollo con sal, pimienta y un poco de tomillo.

Seguidamente, caliente una sartén grande a fuego medio-alto.

Agregue el aceite de oliva y la mantequilla.

Cuando esté caliente, añada el pollo.

Cocine durante 5–7 minutos hasta que quede dorado por fuera.

Retire el pollo y resérvelo.

En la misma sartén agregue la cebolla.

Cocine 2–3 minutos hasta que esté transparente.

Añada el ajo y cocine 30 segundos más.

Luego incorpore los champiñones.

Déjelos cocinar durante 5 minutos hasta que suelten el agua y se doren ligeramente.

Para hacer la salsa cremosa, agregue el caldo de pollo.

Mezcle bien y deje cocinar 2 minutos.

Añada la crema de leche y el resto del tomillo.

Baje el fuego y mezcle hasta obtener una salsa cremosa.

Seguidamente, devuelva el pollo a la sartén.

Cocine todo junto por 5 minutos más para que adquiera más sabor.

Ajuste sal y pimienta al gusto.

Ensalada fresca de vegetales

Ingredientes

  • Lechuga
  • Tomate
  • Pepino
  • Zanahoria rallada
  • Cebolla morada
  • Limón
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Preparación

Lave y corte todos los vegetales.

Mezcle en un bowl grande.

Aliñe con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

Mezcle justo antes de servir.