El catálogo de Netflix se siguen engrosando esta vez con la llegada de ‘Mickey 17’ dirigida por el aclamado director Bong Joon-ho quien estuvo detrás de la exitosa producción surcoreana ‘Parásitos’.

“Bong Joon Ho dirige a Robert Pattinson en esta comedia negra de ciencia ficción como un hombre que se une a una colonia espacial como un “Prescindible”, un trabajador desechable cuyo objetivo laboral es... morir, para ganarse la vida”, reza la reseña de la película.

Esta cinta llegó a los cines pero pasó casi que desapercibida y solo alcanzó a recaudar 133 millones de dólares en taquilla, una cifra para nada despreciables pero muy baja para el gigante de la industria que la financió: Warner que le dio libertad creativa al director surcoreano gracias al enorme prestigio que tomó tras ganarse el Oscar con ‘Parásitos’.

Para los críticos, ‘Mickey 17’ es una producción audiovisual un tanto distinta a lo que tiene acostumbrado a su público Hollywood, pues tiene un toque personal, muy excéntrico y una narrativa que la mayoría de los estudios no apoyarían.

“Mickey 17 es un comentario satírico sobre el capitalismo y la explotación laboral disfrazado de ciencia ficción. Al igual que Snowpiercer, la película expone la división de clases y las estructuras de poder, esta vez a través de la figura de la mano de obra prescindible y la arrogancia de la élite gobernante”, apunta la revista Rolling Stone en su crítica.

La afamada revista destaca los “momentos visualmente espectaculares” y el “humor negro efectivo” en gran parte de la película, no obstante, cuestionan que su duración de más de dos horas termina por “diluir” su ritmo.

“Sin embargo, más allá de la comedia, el corazón de la película reside en Mickey y su dilema existencial. ¿Qué significa morir repetidamente? ¿Qué sucede cuando el sistema falla y hay más de un Mickey en juego? Bong Joon-Ho se adentra en estas preguntas con una sensibilidad que equilibra el comentario sociopolítico y la reflexión filosófica ayudado por un Pattinson que nos ofrece una actuación enigmática y melancólica, aportando una dimensión emocional que ancla la historia en algo más profundo que una simple sátira futurista”, precisan.

La crítica puntualiza que lo más reciente de Bong Joon Ho es superior a ‘Okja’, su anterior película dentro de Hollywood, y aunque no alcance el éxito de ‘Parásitos’ no “ningún deshonor” pues pocas lo han hecho.