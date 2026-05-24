Han pasado más de diez años desde la última vez que vimos a Lenny Feder y sus amigos hacer de las suyas, pero la espera terminó. Durante su reciente evento Upfront 2026 en Nueva York, Netflix soltó la bomba que muchos fans de la comedia llevaban años esperando: Son como niños 3 (Grown Ups 3) ya es una realidad y está oficialmente en desarrollo.

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La noticia confirma que la franquicia da el salto de Sony Pictures al catálogo exclusivo de Netflix, consolidando aún más la millonaria alianza que la plataforma mantiene con Adam Sandler.

El equipo detrás de cámaras ya está armado pues Adam Sandler no solo regresa como protagonista, sino que coescribirá el guion junto a su eterno colaborador Tim Herlihy. La silla del director estará ocupada por Kyle Newacheck, quien ya conoce perfectamente el estilo de Sandler tras dirigirlo en Misterio a bordo y la reciente Happy Gilmore 2.

Aunque la plataforma se guardó varios secretos, los rumores más fuertes sobre la trama apuntan a un cambio de escenario. Según filtraciones recientes, la historia arrancaría cuando Lenny hereda el campamento de verano de su infancia. Esto podría llevar al grupo a dejar atrás su clásico pueblo para meterse en un caos de campamento, e incluso se habla de que la filmación abarcaría varios países y locaciones internacionales.

En cuanto al elenco, todavía falta el anuncio oficial que confirme el regreso completo de Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider, así como el de actrices clave como Salma Hayek y Maya Rudolph. Un reto emotivo para esta entrega será abordar la ausencia del actor Cameron Boyce, quien interpretaba a uno de los hijos de Sandler y lamentablemente falleció en 2020.

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Se espera que las grabaciones arranquen a mediados de este verano de 2026.

Así han sido las anteriores películas

Para entender por qué este anuncio genera tanto ruido, vale la pena recordar el fenómeno en taquilla que fueron las dos primeras entregas. A pesar de que la crítica especializada las destrozó en su momento, el público las convirtió en clásicos modernos de la comedia familiar, sumando más de 500 millones de dólares de recaudación conjunta.

Son como niños (2010). Todo empezó cuando cinco amigos de la infancia se volvieron a reunir tras la muerte de su viejo entrenador de baloncesto. Lenny alquiló una casa en el lago para pasar el fin de semana del 4 de julio con sus familias. La película fue un choque cultural divertidísimo entre los niños mimados por la tecnología y los padres intentando enseñarles a divertirse al aire libre, todo salpicado con bromas pesadas, juegos en la piscina y flechas al aire.

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Son como niños 2 (2013). El éxito de la primera parte trajo una secuela directa. Esta vez, Lenny decide mudar a su familia de regreso al pequeño pueblo donde creció para que sus hijos tengan una vida más normal. Sin embargo, la normalidad brilló por su ausencia. Vimos al grupo enfrentarse a una pandilla de universitarios territoriales liderados por Taylor Lautner, esquivar ciervos asustadizos en la sala de la casa y terminar organizando una gigantesca fiesta temática de los años ochenta que se salió por completo de control.