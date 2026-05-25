La periodista Claudia Palacios habló abiertamente sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida personal como lo fue el desgaste emocional que vivió durante los 13 años en los que acompañó a su madre, María Teresa Giraldo, en su enfermedad de alzhéimer.

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En una entrevista concedida al programa La Red, la comunicadora compartió una reflexión íntima y difícil que surgió en medio del agotamiento físico y emocional provocado por la enfermedad.

Confesó que, en algún momento, llegó a desear que su madre muriera para que pudiera descansar y terminar con el sufrimiento que enfrentaba toda la familia.

En una entrevista concedida al programa La Red, la comunicadora compartió una reflexión íntima y difícil que surgió en medio del agotamiento físico y emocional provocado por la enfermedad.

Según explicó la periodista, el deterioro progresivo de su madre transformó completamente la dinámica familiar y la llevó a vivir momentos de profunda impotencia y cansancio.

Palacios recordó que decidió expresar públicamente esos sentimientos a través de una columna publicada en El Tiempo titulada Desear la muerte de la mamá, donde habló sobre el impacto emocional que viven muchas personas encargadas del cuidado de pacientes con enfermedades degenerativas.

“Sentía que no podía seguir”, recordó la presentadora al describir uno de los momentos más difíciles del proceso.

Actualmente, Claudia Palacios explicó que escribió un libro llamado “Hola Mami Quiubo Mija“, construido a partir de conversaciones y recuerdos junto a su madre, recopilando momentos anteriores y posteriores al diagnóstico de alzhéimer.

La periodista relató que muchas de esas conversaciones ocurrieron cuando su madre ya había perdido el habla, aunque ella sentía que todavía podía escucharla.

Durante la entrevista, Palacios habló sobre cómo la enfermedad afectó emocionalmente a toda la familia y reveló que incluso surgieron discusiones relacionadas con decisiones médicas delicadas, entre ellas la posibilidad de la eutanasia, un tema que no logró consenso entre sus hermanos.

La comunicadora insistió en que compartir su experiencia busca abrir una conversación sobre el desgaste que enfrentan quienes cuidan a pacientes con enfermedades prolongadas y degenerativas.

Después del fallecimiento de María Teresa Giraldo, Claudia Palacios continuó escribiendo como una forma de procesar el duelo.

En ese proceso surgió otra frase que marcó profundamente su experiencia: “Mi madre ha terminado de morir”, una reflexión con la que intentó expresar el vacío emocional que dejó la enfermedad tras años de deterioro progresivo.

“Son 60 conversaciones con ella, cada una de una página, de momentos que vivimos desde antes de que ella fuera diagnosticada con alzhéimer, situaciones en donde ya se evidenciaban sus síntomas, hasta las conversaciones en las que ella está silenciosa porque ella perdió el habla muy rápidamente y, pues, yo asumo que me escuchaba, pero no sé qué pensaba”, dijo.