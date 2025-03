El Canal RCN dio a conocer su próximo estreno de programa que está en un formato pensado para la franja de la tarde.

‘Mujeres sin filtro’ será el programa que será transmitido por el canal y, abordará temas de interés para el público femenino. No solamente será un boom el programa, pues los televidentes verán el regreso de María Cecilia Botero como presentadora.

Mientras los canales privados continúan compitiendo por liderar el rating, el Canal RCN anunció el próximo estreno de un nuevo formato pensado para la franja de la tarde.

Asimismo, también estarán junto a ella Flavia Dos Santos, Claudia Palacios, Kika Nieto y Natalia Sanint. El programa será en vivo y ellas hablarán de situaciones de reflexión, en las cuales darán su opinión y fomentarán el debate con la audiencia.

Y aunque las presentadoras vienen de diferentes ámbitos profesionales, prometen que el dialogo será enriquecedor, pues precisamente requieren distintos puntos de vista de un tema.

María Cecilia Botero regresa a la pantalla chica

María Cecilia Botero en entrevista con RCN Radio, manifestó que tiene grandes expectativas por el programa. “Se trata de hablar con total sinceridad, como si fuera una conversación entre amigos, sin miedo a la cámara ni al público. Vuelvo a los programas en vivo, pero con una visión distinta. A mi edad, me siento más tranquila con todo eso”.

Por su parte, Flavia Dos Santos, regresa a RCN tras la cancelación de Hablando claro en 2023. “Me encantó que cuando me hicieron la propuesta me dijeron: ‘no hay filtro, no hay límites, puedes ser tú misma’. No hay nada mejor que estar en un programa donde puedes expresarte con total libertad”.

Asimismo, la creadora de contenido Kika Nieto, es la más joven del equipo, será la encargada de mantener informadas a sus compañeras sobre las tendencias digitales y explicar términos populares en redes sociales como ‘funar’ o ‘red flag’.

“Al principio me costó acostumbrarme al apuntador, porque recibía indicaciones sin poder responder a la persona que me hablaba. Con el tiempo, aprendí a seguir las instrucciones sin que se note en cámara”, dijo en entrevista con Infobae.

¿Cuándo comienza ‘Mujeres sin filtro’ por el Canal RCN?

El programa ‘Mujeres sin filtro’ se estrenará el miércoles 26 de marzo a las 3:30 p. m., justo después de la emisión del mediodía de Noticias RCN.

¿Quiénes serán las presentadoras de Mujeres sin filtro?