La reciente aparición de Karol G en la Semana de la Moda de París, donde fue invitada por la prestigiosa casa Schiaparelli, no solo generó comentarios por su look y su presencia, sino también una ola de críticas luego de que un reconocido portal de moda omitiera su nombre en una publicación sobre el evento.

Pese a que la cantante paisa ocupó un lugar privilegiado en la primera fila y lució un atuendo diseñado por Schiaparelli, el medio en cuestión solo destacó a celebridades como Hunter Schafer, Dua Lipa y Cardi B, ignorando por completo a la artista colombiana. La omisión no pasó desapercibida, especialmente entre figuras latinas del entretenimiento que salieron en su defensa.

El primero en manifestarse fue el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien cuestionó directamente al medio al comentar: “Disculpe, pero ¿quiénes son las damas sentadas al lado de Karol G?”, evidenciando su inconformidad con el trato recibido por su colega.

A su voz se sumó la de la actriz mexicana Eiza González, reconocida no solo por su trayectoria en Hollywood sino también por su influencia en el mundo de la moda. “¿Por qué no me sorprende que hayas decidido ignorar completamente que está sentada ahí?”, escribió, sugiriendo que este tipo de exclusiones hacia artistas latinos es, lamentablemente, algo recurrente en la industria.

La polémica encendió las redes sociales, donde numerosos seguidores aplaudieron la solidaridad de los artistas y reprocharon el desaire. “Karol se ve hermosa y Ricky supersolidario, arriba los latinos”, fue uno de los tantos mensajes que circularon en plataformas como Instagram y X.

Karol G, protagonista en París

Más allá de la controversia, Karol G fue una de las protagonistas de los primeros días de la Semana de la Moda. Durante su estadía en la capital francesa, la intérprete de Provenza también asistió al desfile de Louis Vuitton, donde la firma presentó su colección masculina primavera-verano 2026 bajo la dirección creativa de Pharrell Williams.

La artista llamó la atención con un look elegante y minimalista: un chaleco blanco tipo sastre, sin mangas, con escote profundo y un sutil estampado, combinación que la posicionó entre las invitadas más comentadas del evento. Su atuendo se completó con uno de los accesorios más exclusivos de la temporada: el bolso Speedy P9 Bandoulière 40, elaborado en piel de becerro y valorado en 11.400 dólares, aproximadamente 46 millones de pesos colombianos.

La Semana de la Moda de París, que se extenderá hasta el 29 de junio, ha reunido a celebridades de talla mundial como Beyoncé, Jay-Z, Bradley Cooper, J-Hope, Future, el basquetbolista Victor Wembanyama y el futbolista Jules Koundé, consolidando una vez más a la ciudad como epicentro de la alta costura y la creatividad global.