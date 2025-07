Michelle Gutty y Marcelo Cezán son una de las parejas más reconocidas de la televisión colombiana. Tienen 12 años de relación estable y juntos han contado en muchas ocasiones cómo ha sido vivir juntos y cómo han crecido como familia.

La actriz suele compartir su vida privada con Marcelo, las cosas que hacen juntos. En redes sociales incluso siempre deja preguntas como dinámica para responder sobre las rutinas de la familia.

En entrevista con la estación de radio Tropicana, Michelle contó cómo vivió una ruptura con Marcelo, cuando llevaban apenas tres años de relación.

“Más o menos a los tres años de relación, yo le dije: ‘oye, pues es que tú tienes esta edad, yo tengo esta edad, y yo tengo muy claro lo que quiero. Yo sé que me quiero casar, no sé si eres tú el hombre de mi vida, pero yo me quiero casar y tener por lo menos un hijo’ y él me dijo: ‘mira lo que pasa es que yo a mis 40 años tomé la decisión de no casarme y no tener hijos y apareciste tú, entonces si eso llega a pasar en mi vida, sé qué va a ser contigo, pero el tema es que no sé si eso es lo que yo quiero’”, dijo Michelle.

Confesó en esa parte de la entrevista que estuvieron separados durante ocho meses: “Como a los seis meses yo vine a conocer a alguien y dije ‘bueno, pues vamos a salir’, era un empresario de carros, no tenía nada que ver con el medio artístico, pero me hacía reír muchísimo. Yo saliendo con él no habíamos cumplido ni un mes, cuando de repente, Marcelo me escribe”.

“Esos ojitos de Marcelo empezaron a aguarse, se le encharcaron. Yo no lo había visto llorar en los tres años de noviazgo y me dijo: ‘¿cómo así? Si yo dije que nos diéramos un tiempo’. Yo le dije que yo no me di ningún tiempo, que terminábamos”, añadió.

Dijo que conversar con Marcelo en ese momento la confundió mucho y decidió terminar la otra relación, dándose cuenta que aún sentía mucho por su actual esposo.

“Realmente, siento que Dios tenía un propósito con todo esto y es que, yo tenía a Marcelo en un lugar donde no le correspondía en mi vida, porque primero en mi orden de vida está Dios, y de resto están todas las cosas que te dan felicidad, que en mi caso son mi esposo y mi hijo, mi trabajo, mis sueños, mi familia, mis amigos, las cosas que me gusta hacer. Todo tiene un lugar y cuando tú una de estas cosas, las pones en el lugar de Dios, todo tu orden se empieza a alterar”, aclaró.

Finalizó: “Cuando Dios vio que Marcelo ya estaba en un lugar que le correspondía en mi vida y que yo había entendido que era lo que había pasado, él regresó”.