Con motivo del Día de la Madre, Sandra Bullock emocionó a sus seguidores al compartir una serie de fotografías personales poco comunes en sus redes sociales, incluyendo una imagen junto a sus hijos Louis y Laila, a quienes ha mantenido alejados del foco público durante años.

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La actriz de Practical Magic 2, de 61 años, publicó varias instantáneas familiares acompañadas de un mensaje dedicado a todas las madres. “A todas las mamás, sin importar cómo llegaron a serlo, ¡Feliz Día de la Madre!”, escribió la artista, destacando que la maternidad une a las mujeres de una manera especial.

En una de las fotografías más comentadas aparece Bullock mirando hacia el cielo mientras sus hijos, cuando eran más pequeños, descansan sentados sobre sus piernas usando disfraces que parecían ser de Halloween.

Instagram sandrabullock Sandra Bullock y sus hijos

La publicación también incluyó recuerdos junto a su madre fallecida, Helga Meyer, además de una imagen de infancia donde aparece junto a su hermana Gesine Bullock-Prado.

“Gracias por enseñarme. Los extrañamos”, escribió la actriz en parte del mensaje, donde además recordó con humor algunas experiencias de su juventud.

Instagram sandrabullock Sandra Bullock junto a sus hijos

Horas después, la ganadora del Óscar volvió a publicar contenido en sus historias de Instagram, esta vez acompañada de sus perros, enviando también un saludo a las “mamás peludas”.

Bullock ha hablado en varias ocasiones sobre su experiencia con la adopción y cómo decidió convertirse en madre después de los 40 años. En entrevistas anteriores, aseguró que el universo la llevó a vivir la maternidad en el momento correcto de su vida.

La actriz también confesó tiempo atrás que la idea de tener una hija le generaba temor debido a las similitudes que veía con su propia personalidad y la relación que tuvo con su madre.