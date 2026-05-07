La visita de BTS a Ciudad de México provocó una “locura” entre sus seguidores.

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Miles de integrantes del fandom ARMY se congregaron en el Zócalo para presenciar el breve pero histórico saludo que los artistas realizaron desde uno de los balcones del Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro ocurrió luego de que la mandataria anunciara horas antes que el grupo aparecería alrededor de las 5:00 de la tarde para convivir con sus fans. Desde temprano, jóvenes comenzaron a llenar la plaza principal con carteles, música y cánticos dedicados a la agrupación surcoreana.

BTS pulls an insane crowd as over 50K+ people gathered outside Mexico’s Presidential Palace just five hours after their arrival was announced. pic.twitter.com/s20UvRN6Rm — Pop Core (@TheePopCore) May 7, 2026

La emoción alcanzó su punto máximo cuando las puertas del balcón se abrieron y los integrantes de BTS aparecieron uno a uno ante más de 50 mil personas. Los artistas saludaban, formaban corazones con las manos y grababan videos de la multitud.

Got the royal treatment, IKTR!! Stay tuned to 170K+ people attending their SOLD OUT 3-Day concert this weekend!! pic.twitter.com/BTeQEqAT9c — ᴮᴱ*Justin Seagull⁷*⊙⊝⊜ (@JustinSeagullO7) May 7, 2026

RM fue uno de los primeros en dirigirse al público con un mensaje en español: “Hola México, muchas gracias por siempre. Los esperamos en los conciertos de mañana. Te amo, te quiero”.

Luego, V expresó el cariño del grupo hacia el país: “¿Nos extrañaron? Extrañamos muchísimo a México. La alegría aquí es increíble”.

Captura de pantalla BTS en México

La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino durante el encuentro y comentó emocionada: “¡Ya les dije que tienen que regresar el próximo año!”, provocando una ovación inmediata entre los asistentes.

Fans de distintas edades llegaron al Zócalo para cantar canciones del grupo, intercambiar recuerdos y esperar la aparición de los artistas.

Más de 50 mil personas se reunieron en el Zócalo capitalino para recibir a #BTS antes de su concierto en la Ciudad de México. Un encuentro que refleja el poder de la música para reunir a las juventudes, generar comunidad y hacer del espacio público un punto de convivencia… pic.twitter.com/UIurDx80wq — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) May 7, 2026

Debido a las altas temperaturas, servicios de emergencia y personal de apoyo tuvieron que asistir a algunas personas afectadas por el calor. Ahora esperan con ansias los venideros conciertos.