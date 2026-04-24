La esperada película sobre la vida de Michael Jackson continúa generando controversia a tan solo días de su estreno.

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Diferencias dentro de su propia familia han salido a la luz, especialmente por la forma en que se retrata la historia del artista.

Una de las voces más críticas ha sido la de Paris Jackson, quien aseguró que tuvo acceso a versiones preliminares del guion. Según explicó, llegó a leer uno de los primeros borradores y expresó su inconformidad con algunos aspectos que consideró poco fieles.

HIJA DE MICHAEL JACKSON CRÍTICA BIOPIC DE SU PADRE.



La hija de Michael Jackson, París Jackson, arremetió severamente contra la biopic de su padre y aseguró que la cinta es ‘Una fantasía de Hollywood’ que no retrata la verdadera realidad de la vida del Rey del Pop.



“No había… pic.twitter.com/pWFaooHibU — México Ahora (@AhoraMex) April 24, 2026

“Di mi opinión sobre lo que me parecía deshonesto o incorrecto”, comentó. Sin embargo, afirmó que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta, por lo que decidió apartarse del proceso.

Tiempo después, la cantante volvió a referirse al tema en redes sociales, donde dejó entrever su postura frente al proyecto. Señaló que la producción parece enfocada en complacer a un sector específico de seguidores del artista.

Paris Jackson explains why she did not celebrate late father Michael Jackson’s birthday on social media. pic.twitter.com/tQthwP9Pwt — Pop Crave (@PopCrave) September 1, 2023

“Van a hacer lo que tengan que hacer. Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Una gran parte de la película complace a un sector muy específico de sus seguidores. Hay fans de mi padre que aún viven en la fantasía, y van a estar contentos con ello”, dijo.

Sus declaraciones apuntan a que parte del público podría sentirse satisfecho con la narrativa, especialmente aquellos que mantienen una visión idealizada del llamado “Rey del Pop”.

Glen Wilson/Lionsgate/Glen Wilson/Lionsgate Jaafar Jackson as Michael Jackson in Michael. Photo Credit: Glen Wilson

La polémica no termina ahí. Otro de los puntos que ha generado comentarios es la ausencia de Janet Jackson en la película. Según reveló LaToya Jackson, la artista fue invitada a formar parte del proyecto, pero decidió rechazar la propuesta.

De acuerdo con sus declaraciones, la decisión fue tomada de manera respetuosa y personal, aunque lamentó que no todos los miembros de la familia estén representados en la producción.

La Toya Jackson sparked concern among fans following her recent appearance.



The 69-year-old attended the premiere of Michael, the biopic about her late brother Michael Jackson.

“I’m worried she’s too skinny,” fans said. pic.twitter.com/yR44OsNmFB — Bored Panda (@boredpanda) April 21, 2026

El equipo detrás de la cinta, liderado por el productor Graham King y el guionista John Logan, ha explicado que no todos los familiares participaron en el proceso creativo.

Además, confirmaron que la película opta por centrarse en una narrativa inspiradora sobre la vida del artista, dejando fuera algunos aspectos más controversiales.

Entre los cambios más relevantes está la modificación del tercer acto, que inicialmente incluía referencias a acusaciones pasadas. Estas fueron retiradas tras acuerdos legales, lo que obligó a reescribir y regrabar parte de la historia.

La biopic de Michael Jackson tiene cuestionamientos sobre la versión de su historia que es contada en la pantalla.