El músico David Burke, mejor conocido como D4vd, fue arrestado el pasado jueves en Los Ángeles en el marco de una investigación relacionada con el hallazgo del cuerpo de una menor de edad dentro de un vehículo vinculado a su nombre.

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De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el artista permanece bajo custodia mientras el caso es presentado ante la fiscalía en los próximos días.

Instagram d4vddd Hallan cadáver en un carro Tesla registrado a nombre del joven cantante D4vd

Hasta el momento, no se han revelado públicamente las pruebas específicas que motivaron su detención.

En septiembre pasado encontraron restos humanos en el maletero de un automóvil tipo Tesla que había permanecido estacionado durante semanas antes de ser trasladado a un depósito municipal.

Las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, una adolescente reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore. El hallazgo ocurrió el 8 de septiembre, en circunstancias que aún continúan bajo investigación.

3. The victim, Celeste Rivas Hernandez, was only 13–14 years old and had been reported missing since 2024. pic.twitter.com/78kxX5kwOV — ISEH (@IsehReports) April 17, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado responsabilidades directas, por lo que el proceso se mantiene en etapa preliminar.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el avance del caso.

🤯: #UPDATE



A "burn cage" incinerator that can reach temperatures higher than what is required to burn human bones, found in the house of singer D4vd.



The body of 14-year-old Celeste Rivas Hernandez was found in a Tesla belonging to David Anthony Burke (D4vd) in September.… pic.twitter.com/WWVRJ8gWBl — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) December 18, 2025

Asimismo, la mamá de Celeste le dio una entrevista a TMZ y señaló que para el momento de la desaparición, la joven tenía un novio llamado David, pero no sabía si se trataba de David Anthony Burke, más conocido como D4vd.