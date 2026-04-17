La ciudad de Ibagué vivió momentos de tensión tras el hallazgo de un artefacto explosivo en cercanías de una institución educativa, situación que obligó a activar protocolos de emergencia y un despliegue coordinado de las autoridades. El hecho se presentó cuando varios niños, que jugaban en un parque del barrio Nazaret, en la comuna 7, encontraron una granada abandonada.

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Asimismo, el caso se registró en la tarde del pasado lunes 13 de abril. De acuerdo con el reporte oficial, los menores se encontraban en una zona boscosa cerca al colegio Nazareth, en el sector de El Salado, cuando al escarbar entre la tierra dieron con el objeto, que luego fue identificado como una granada de fragmentación.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de Ibagué, Francisco Espín, explicó que el artefacto estaba deteriorado y en condición de abandono. “La granada se encontraba cerca de unos niños. Es una granada en estado de abandono; la encontraron entre una llanta y un árbol. Este artefacto fue detonado por la Policía”.

Además, tras la alerta de la comunidad, se puso en marcha un operativo con participación de unidades especializadas de la Policía y apoyo del Ejército Nacional, con el propósito de inspeccionar el área y descartar la existencia de otros explosivos. Según Espín, también se utilizaron perros entrenados para la detección de este tipo de elementos.

“Estuvimos recorriendo el sector con perros antiexplosivos del Ejército y personal especializado, y por fortuna no se detectó nada más en la zona. Esa granada quién sabe cuánto tiempo llevaba allí”, expresó el funcionario.

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Horas después del hallazgo, el artefacto (que presentaba signos evidentes de oxidación) fue destruido mediante una detonación controlada, procedimiento que permitió eliminar cualquier peligro para la comunicad. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.

Según las autoridades, las primeras investigaciones indican que el explosivo habría permanecido en el lugar durante un largo periodo, hipótesis respaldada por su estado físico. No obstante, aún no se han establecidos su procedencia ni las circunstancias en las que fue abandonado.

El suceso generó preocupación entre los habitantes del barrio Nazaret, especialmente por la cercanía del artefacto a un colegio y porque inicialmente fue manipulado por menores. Residentes del sector manifestaron a medios locales su inquietud por los riesgos en espacios frecuentados por familias.

Uno de ellos comentó a el medio El Irreverente que “es un alivio que no hubiera heridos, pero preocupa que esto ocurra cerca de un colegio”, al referirse a la gravedad potencial del hecho.

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Como respuesta, la Alcaldía de Ibagué, junto con el Ejército, ordenó una revisión exhaustiva del área, con énfasis en zonas de vegetación densa consideradas de mayor riesgo. Durante estas labores se realizaron inspecciones en distintos puntos del parque y sectores cercanos.

El sargento Cristian Ortiz, instructor de explosivos del Ejército, subrayó la importancia de la prevención frente a estos casos, especialmente en lugares donde hay presencia de niños. Recalcó que es clave no manipular objetos desconocidos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier elemento sospechoso a las líneas de emergencia, como parte de los protocolos de seguridad. Mientras continúan las verificaciones, la administración municipal mantiene vigilancia en la comuna 7, sin que hasta ahora se hayan reportado nuevos hallazgos de explosivos.

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