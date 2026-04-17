Con motivo de labores de mantenimiento y modernización de la infraestructura de las redes eléctricas al norte de Barranquilla, la empresa Air-e Intervenida anunció la suspensión del servicio de energía para este sábado 18 de abril en sectores del barrio Las Mercedes, Ciudad Jardín y Villa del Rosario.

Las labores a realizarse por parte del equipo técnico de la Air-e en el barrio las Mercedes, se ejecutarán en el sector ubicado entre las calles 76 a la 84, con las carreras 29 a la 41D. En el horario comprendido entre las 7:18 a.m., hasta las 12:45 pm.

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De manera paralela, en el barrio Ciudad Jardín se adelantarán maniobras en la red eléctrica durante breves intervalos de tiempo con el fin de evitar afectaciones en los usuarios del sector; establecido de 7:07 a.m. a 7:18 a.m. y de 12:45 p.m. a 1:00 p.m. En sectores de las calles 78B a la 84, entre las carreras 38A y 42G.

Asimismo, se llevarán a cabo intervenciones menores en la carrera 35C3 con la calle 82D, en el barrio Villa del Rosario, durante las 8:10 a.m. hasta las 4:00 p.m.

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