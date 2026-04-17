La Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, alertó a la ciudadanía y a entidades del sector financiero sobre la existencia de personas y empresas que se estarían haciendo pasar por intermediarios para ofrecer trámites relacionados con créditos y procesos de contratación.

La entidad aclaró que no cuenta con representantes externos ni tramitadores para la radicación, gestión o aprobación de sus productos financieros, ni para asesorías en procesos de vinculación o acceso a cupos de redescuento.

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Según indicó, todos los trámites se realizan de manera directa y exclusivamente a través de sus canales institucionales oficiales, por lo que no se solicitan pagos, comisiones ni cobros adicionales por estos servicios.

Findeter también advirtió que no autoriza a terceros para actuar en su nombre ni para gestionar procesos financieros, por lo que cualquier oferta en ese sentido debe ser considerada sospechosa.

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La vicepresidenta comercial de la entidad, Claudia Alzate, hizo un llamado a verificar la procedencia de cualquier comunicación antes de compartir información personal o financiera.

En cuanto a los procesos de contratación, la entidad reiteró que estos son públicos, gratuitos y no requieren intermediarios. Las convocatorias se publican en su página web, en la plataforma Secop II y a través de sus canales oficiales, donde pueden ser consultadas directamente por los interesados.

Findeter recordó que cuenta con oficinas en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Montería y Neiva, donde se brinda atención directa a entidades interesadas en sus servicios.

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Finalmente, la entidad invitó a reportar ante las autoridades cualquier intento de fraude, incluyendo llamadas, mensajes o publicaciones en redes sociales que ofrezcan supuestos servicios en su nombre. Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 122 o en las páginas oficiales de la Fiscalía y la Policía Nacional.

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