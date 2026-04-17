Con una inversión superior a los 189 mil millones de pesos, la Gobernación del Atlántico adelanta el plan de mejoramiento de las cuatro sedes de la Universidad del Atlántico, así como sus escenarios deportivos y culturales.

El gobernador Eduardo Verano destacó que se trata de una de las mayores apuestas en infraestructura educativa en la historia de esta institución educativa. Agregó que estas obras se financian con recursos de regalías y de la estampilla Pro Ciudadela.

Entre las obras que se vienen adelantando, el gobernador Verano destacó la renovación de la sede Centro, ubicada en la carrera 43, entre las calles 50 y 51, que se adelanta en dos fases.

Explicó que en la primera etapa contempla la modernización del edificio Santo Domingo, ubicado sobre la carrera 43, adaptándolo a las normas de sismoresistencia, así como la construcción de un nuevo edificio sobre la 51.

JHONY OLIVARES

Este proyecto incluye un rediseño urbano con zonas verdes, cafeterías y parqueaderos subterráneos para mejorar la movilidad dentro del campus.

La intervención en esta sede tendrá una una inversión aproximada de más $65 mil millones, correspondiente a recursos de estampilla Pro Ciudadela.

Para el mandatario departamental, uno de los proyectos más relevantes, que corresponde a la etapa dos, es el nuevo edificio de posgrados, una estructura de ocho pisos que contará con una inversión de 60.857 millones de pesos y un plazo estimado de entrega de 20 meses.

Señaló que este espacio estará destinado a los estudios de posgrado e idiomas, “lo que le permitirá a la Uniatlántico fortalecer la oferta académica avanzada y proyectar a la universidad como un centro de formación de alto nivel”.

En este punto, recalcó Verano, fue necesario realizar la demolición de la antigua infraestructura al no cumplir con las normas antisísmicas vigentes.

“Yo luché para preservar el edificio de posgrados, pero la estructura que tiene no cumple con las especificaciones que se exigen hoy en la arquitectura y hubo que hacer una demolición total, que es lo que le va a dar paso a toda esta gran reforma”, anotó el mandatario.

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Verano también destacó las obras que se adelantarán en la sede norte que incluye la construcción de nuevas aulas, la ampliación del Coliseo Chelo de Castro, la modernización eléctrica y la adecuación de la pista atlética.

También mencionó que el plan también incluye intervenciones en sedes como Sabanalarga y Suan, ampliando la cobertura y el impacto territorial de la institución. Dentro de este paquete de inversiones se incluyen la culminación de las obras de restauración de la sede de Bellas Artes y del Museo Arqueológico, que tuvo un costo de más de 40 mil millones de pesos.

El mandatario departamental enfatizó que “sin duda alguna, la Universidad del Atlántico quedará dotada de una excelente infraestructura, más lo que ya se había hecho anteriormente”.

Sostuvo que este conjunto de inversiones se suma a los proyectos que se ejecutaron en las administraciones anteriores, los cuales, han permitido ampliar significativamente la capacidad de la universidad, que pasó de 8 mil a cerca de 27 mil estudiantes.

Para el mandatario, con estas obras, la Universidad del Atlántico se encamina a consolidarse como una institución con infraestructura moderna, con mayor cobertura y mejores condiciones para la formación académica en el Caribe colombiano.

Nuevas aulas en sede norte

El plan de construcción y mejoramiento contempla la construcción de un nuevo bloque de aulas complementarias y la ampliación del Coliseo Chelo de Castro con una inversión de aproximadamente $9.200 millones.

Oscar Pantoja, Secretario Junta Ciudadela Universitaria, explicó que este edificio de dos pisos contará con 15 aulas destinadas al programa de educación física, además de salas especializadas de danza, informática y psicomotricidad, un laboratorio biomecánico, un auditorio y espacios de gimnasio para el desarrollo de prácticas académicas.

Señaló que, de manera complementaria, se ejecuta la modernización y subterranización del sistema eléctrico, lo que permitirá mejorar la seguridad y reducir el impacto visual del cableado en el campus.

A esto se suma la iluminación de la cancha y la pista atlética, intervención que habilitará su uso en horarios nocturnos y ampliará la oferta deportiva para la comunidad universitaria.

Sedes regionales

Pantoja también resaltó que se priorizó con una inversión de más de $6 mil millones en las sedes de los municipios de Sabanalarga y Suan, la construcción del pórtico de acceso, cerramientos e iluminación, con el fin de garantizar la seguridad en estas instituciones.

En cuanto en la sede Centro, Pantoja hizo enfasis en que esta edificación conservará la estructura original del edificio, integrándola a un amplio desarrollo urbanístico tipo parque, que incluirá una cafetería externa.

“Este conjunto se articula con el edificio administrativo, que será el principal acceso para estudiantes, docentes y personal administrativo”, puntualizó.