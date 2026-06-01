La segunda vuelta presidencial en Colombia ya tiene fecha definida pues será el próximo 21 de junio de 2026, día en el que los ciudadanos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para definir al próximo presidente de la República.

Fede Valverde encabeza la convocatoria de Uruguay para el Mundial, que tiene al exjuniorista Santiago Mele

Muriel vs. Morelos: duelo de goleadores

Wembanyama, MVP de las finales del Oeste: “Queremos cuatro más, no hemos terminado”

Pero la jornada electoral coincidirá con una fecha cargada de emociones para los aficionados al fútbol, ya que ese mismo día se disputarán varios encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras millones de colombianos acuden a las urnas para participar en la elección presidencial, los fanáticos del deporte también estarán atentos a los compromisos programados en Estados Unidos y Canadá, correspondientes a la fase de grupos del torneo más importante del planeta.

Agencia EFE Mientras millones de colombianos acuden a las urnas para participar en la elección presidencial, los fanáticos del deporte también estarán atentos a los compromisos programados en Estados Unidos y Canadá, correspondientes a la fase de grupos del torneo más importante del planeta.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el 21 de junio, día de la segunda vuelta presidencial

La programación oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para el domingo 21 de junio incluye cuatro encuentros:

España vs. Arabia Saudita – 11:00 a. m. (hora de Colombia) | Atlanta, Estados Unidos.

– 11:00 a. m. (hora de Colombia) | Atlanta, Estados Unidos. Bélgica vs. Irán – 2:00 p. m. (hora de Colombia) | Los Ángeles, Estados Unidos.

– 2:00 p. m. (hora de Colombia) | Los Ángeles, Estados Unidos. Uruguay vs. Cabo Verde – 5:00 p. m. (hora de Colombia) | Miami, Estados Unidos.

– 5:00 p. m. (hora de Colombia) | Miami, Estados Unidos. Nueva Zelanda vs. Egipto – 8:00 p. m. (hora de Colombia) | Vancouver, Canadá.

Redes sociales Juegos del 21 de junio del Mundial 2026

La coincidencia entre la jornada electoral y el Mundial convierte al 21 de junio en una fecha histórica para los colombianos, quienes estarán pendientes tanto de la definición política del país como de la acción futbolística en el torneo internacional.

¿Por qué Colombia elegirá presidente en segunda vuelta?

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron al ser los dos candidatos más votados. Ninguno logró superar el umbral del 50 % más uno de los votos válidos, por lo que la legislación colombiana obliga a realizar una segunda vuelta para definir al ganador.

Josefina Villarreal, Agencia EFE Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Las personas deberán organizarse para poder votar ese domingo porque justo a las 4 de la tarde que se cierran las urnas, coinciden con los últimos partidos programados para ese día en el Mundial 2026.