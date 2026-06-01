El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, reveló este lunes en rueda de prensa sus compromisarios para acordar un eventual debate contra Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones de primera vuelta del pasado domingo.

Los compromisarios son Gabriela Parra, asesora de su campaña, y el representante petrista Gabriel Becerra.

“Es un duelo entre él y yo. Que no busque ayudas periodísticas, que venga solito. Espero que la discusión sea sobre programas, ideas, argumentos, los problemas que le interesan a la gente y no sobre sus prácticas”, dijo Cepeda.

Entre tanto, De la Espriella escribió en sus redes sociales: “Aquí está la fecha y la hora, debate en Semana, martes 9 de junio a las 7 pm. Lo único que tienes que hacer es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar”.

“Convoca a tu fórmula vicepresidencial, la señora Aída Quilcué; José Manuel y yo los estaremos esperando en los estudios de la revista Semana”, agregó el candidato de los Defensores de la Patria.

“El país tiene que conocer quiénes son los que van a gobernar y a sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino”, concluyó Abelardo.