El candidato Abelardo De la Espriella, de los Defensores de la Patria, le exigió al aspirante Iván Cepeda, del Pacto Histórico, reconocer el resultado de las presidenciales de primera vuelta del pasado domingo.

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EL HERALDO Y EFE Candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Esto luego de que el senador hablara de un supuesto “desfase” en la votación y pese a ello invitara a debatir al abogado y empresario tras haber rehusado asistir a debates previos.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones”, escribió De la Espriella en sus redes sociales.

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“Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe”, cuestionó el ganador de los comicios de primera vuelta del pasado domingo.

Y concluyó Abelardo: “Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro. Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer”.

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¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron.



Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara… https://t.co/kLwsmMdcOr — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

Acto seguido puso fecha, hora y lugar para el debate: martes 9 de junio a las 7:00 p.m.

“Convoca a tu fórmula vicepresidencial, la señora Aida Quilcué; José Manuel y yo los estaremos esperando en los estudios de revista Semana”, indicó.

Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm.



Lo único que tienes que hacer @IvanCepedaCast es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar.



Convoca a tu fórmula vicepresidencial,… https://t.co/hmiM0bGcup — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

Cepeda Castro, horas antes, había ‘trinado’: “Emplazo al candidato Abelardo de la Espriella a debate. Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”.

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