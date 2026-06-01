Un ataque a bala registrado en la noche de este domingo en el barrio El Bosque, en el Suroccidente de Barranquilla, dejó como saldo un joven muerto y dos personas heridas.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Fabián Alexander Sarmiento Durán, de 18 años, quien fue trasladado a un centro asistencial tras resultar herido en el atentado, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:05 p.m. en la calle 72 con carrera 60B, cuando el joven se encontraba departiendo en la parte externa de su vivienda junto a otras personas del sector.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, varios hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra quienes se encontraban reunidos frente a la residencia.

Durante el ataque también resultaron lesionados Brayan Andrés Cantillo Ruiz, de 24 años, quien fue remitido al Paso El Bosque, y Noemí Yamile Pérez Carranza, de 25 años, trasladada a la Clínica San Ignacio.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que Sarmiento Durán registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Además, familiares manifestaron a los investigadores que el joven había recuperado su libertad apenas tres días antes tras permanecer recluido en la Cárcel Distrital El Bosque.

Por su parte, Brayan Cantillo también presenta tres registros judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, mientras que la mujer herida no registra antecedentes.

Inteligencia reveló que, una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con integrantes del grupo delincuencial organizado Los Pepes, estructura que mantiene injerencia criminal en esta zona de la ciudad.

Investigadores del CTI de la Fiscalía asumieron los actos urgentes y adelantan la recolección de testimonios, así como la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el propósito de identificar a los responsables y esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre ocurrido en Barranquilla.